Per Gentiloni l' Italia ha bisogno dei migranti Salvini | ' Chiamate un medico'

Salvini : "Chiamate un medico Per Gentiloni" : "Chiamate un medico": così il leader leghista Matteo Salvini commenta su Twitter le parole del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che ieri, parlando a Palazzo Ducale a Genova, ha affermato che "l'Italia ha bisogno di migranti ma con un flusso regolare".Chiamate un medico! https://t.co/i4bOrgZae2 — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) 5 maggio 2018"Per la demografia noi abbiamo bisogno di migranti nel nostro Paese, è ...

Gentiloni : l'Italia non può Permettersi di essere fuori o contro l'euro : Per quanto riguarda l'europa, ha detto Gentiloni, "i paesi Ue del Mediterraneo dopo la Brexit rappresentano il 50% dell'economia europea, non sono quattro poveracci, ma un blocco molto rilevante e ...

Gentiloni - Italia non può Permettersi di essere contro Ue - difenda propri interessi : Quello che direi e che dirò è che l'Italia, in una politica estera sempre più importante, deve fare l'Italia: trovare sempre una combinazione tra i nostri interessi nazionali e le nostre alleanze ...

Primo Maggio - Gentiloni : 'Lavoro fondamentale Per dignità della Persona' : 3 milioni nel mondo, oltre 220 dall'inizio dell'anno solo in Italia. C'è bisogno di innovare anche il ruolo dei sindacati - ha aggiunto -. Perché fare sindacato oggi vuol dire stare nella modernità, ...

Dazi - Gentiloni : esenzione sia Permanente : 14.36 "Il Governo italiano prende atto della decisione degli Usa di prorogare di un mese l'esenzione all'UE dai Dazi USA su acciaio e alluminio. Riteniamo ora essenziale che si giunga ad un'esenzione permanente. In tale prospettiva occorre intensificare il dialogo fra Ue e Usa che dev'essere all'altezza dell'eccezionalità dei rapporti economici transatlantici". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni in una nota di Palazzo Chigi.

Primo maggio - sindacati in piazza. Gentiloni : lavoro sfida Per governo - : Cortei in diverse città italiane per la Festa dei lavoratori. Il tema principale è la sicurezza. Mattarella: "lavoro è la priorità". Tweet di Papa Francesco per celebrare san Giuseppe: "lavoro ...

Lavoro : Gentiloni - è la prima sfida Per chi governa : "#1Maggio Festeggiamo il Lavoro, pensando anche a quello che non c'è e alla dignità che ogni Lavoro dovrebbe avere. È la prima sfida per chi governa". Così il premier Paolo Gentiloni su twitter. #...

Paolo Gentiloni - il sondaggio clamoroso : dalle elezioni a oggi ha guadagnato il 2% di gradimento Personale : Gli altri si battono di qua e di là. Dentro e fuori dalle consultazioni, a torno nudo in spiaggia, a fare comizi in tv da Fazio. Lui fermo. O quasi. A seguire gli affari correnti: una composta ...

[L'intervista] "Dietro il dialogo tra M5S e alcuni del Pd c'è un piano segreto e trasversale Per un Gentiloni Bis" : "Martina è andato alle consultazioni e ha fatto un'apertura non si capisce sulla base di cosa e per conto di chi. Perché il mandato della direzione era chiaro, e diceva: opposizione". Michele Anzaldi, ...

'Vi spiego Perché Gentiloni può andare avanti con pieni poteri' : Il rebus della formazione di un nuovo governo , in una geografia politica trilaterale, non trova ancora una soluzione ma l'esecutivo in carica prosegue la sua marcia. Per chiarire il 'binario' su cui si muove abbiamo sentito il parere di Sabino Cassese , giudice ...

Mattarella apre le celebrazioni Per il 25 aprile. Gentiloni : “Un dovere ricordare chi ha combattuto” : Oggi si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A Roma l’appuntamento principale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’Altare della Patria per rendere omaggio al milite ignoto. Ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni c...

