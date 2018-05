Peperoni | ecco le loro eccezionali virtù nutrizionali

meteoweb.eu

: Il rollè di pollo con peperoni è un secondo piatto dal sapore e dal profumo molto intenso, che piacerà molto a tutt… - 38Elvy : Il rollè di pollo con peperoni è un secondo piatto dal sapore e dal profumo molto intenso, che piacerà molto a tutt… - 38Elvy : Gli spaghetti zucchine, pomodori e peperoni sono un primo piatto colorato, pieno di sapore e facile da preparare. E… - 38Elvy : I peperoni in padella con cipolla e olive sono un contorno semplice e sfizioso, da poter preparare anche con pangra… -

(Di sabato 5 maggio 2018) I(Capsicum annum), appartenti alla famiglia delle Solanaceae, sono ortaggii gustosi, versatili in cucina e ricchi di. Ma quali sono leproprietà benefiche? Originari dell’America Meridionale, ipocalorici, particolarmente indicati per le diete dimagranti, in cui, grazie allefibre, donano sazietà, sono diuretici, antiossidanti, combattendo i radicali liberi, migliorano la memoria e fanno bene alla vista, prevenendo cecità al crepuscolo, cataratta e degenerazione maculare. Tonici, energizzanti, combattono anemia, migliorano l’umore, sono super rassodanti, antinfiammatori, ideali per contrastare malattie cardiovascolari, invecchiamento precoce, tumore al cervello. Essi rafforzano le difese immunitarie e i vasi sanguigni, consentono la rapida cicatrizzazione delle ferite, proteggono i capillari. Sani e completi, remineralizzanti, depurativi, ...