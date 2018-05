Pensioni | novità al 4 maggio su Opzione Donna e Confindustria

Pensioni - Salvini : noi al governo aboliamo la Fornero - le novità Video : In attesa delle nuove consultazioni al Quirinale sulla formazione del nuovo governo [Video]in programma per lunedì prossimo, il leader della Lega Matteo Salvini, che sarebbe pronto ad accettare un preincarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rilancia l’appello sul raggiungimento di un’intesa sui punti programmatici, dalla riforma #Pensioni alla revisione del sistema fiscale. Quindi il superamento della legge Fornero e la flat ...

Pensioni : stop Fornero priorità per la Lega - le novità Video : La sintonia tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si manifesta in particolare sui alcuni punti programmatici in comune, a partire dal superamento della riforma #Pensioni targata Fornero ma anche sulla revisione del Jobs act e della Buona scuola che portano le firme del Governo Renzi. Ma sembra nelle ultime ore sempre più difficile il confronto a distanza tra il Movimento 5 stelle e la Lega sulla formazione del nuovo esecutivo. La trattativa ...

Governo - Lega : pronti a intesa con M5s - partire da riforma Pensioni - le novità Video : "Il Governo con chi? Con chi non ha perso le elezioni" del 4 marzo 2018: non ha dubbi il leader della Lega e del centrodestra Matteo Salvini, che ancora oggi si dice pronto a un Governo con il Movimento 5 stelle capitanato da Luigi Di Maio con il quale si registra una sintonia su diversi punti programmatici, dalla riforma #pensioni al lavoro per i giovani, dalla riforma della giustizia alla riduzione delle tasse. Oggi a Genova, ...

Pensioni - Salvini : al governo per abolire infame legge Fornero - le novità Video : La riforma #Pensioni ancora al centro del confronto politico verso la formazione del nuovo governo. A parlarne, in particolar modo, sono leghisti e pentastellati che ancora non hanno perso le speranze di fare un governo insieme anche se in questi giorni la strada è ancora tutta in salita e si attende anche l'esito della direzione del Partito democratica guidato dal segretario reggente Maurizio Martina certamente indebolito dalle ...

Pensioni 2018 ultime novità all'1/5 su UE - flessibilità - reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 1 maggio 2018 vedono arrivare un nuovo monito dall'Unione Europea in merito all'elevato costo del comparto previdenziale pubblico in Italia ed alla mancanza di equita' generazionale, con il rischio di assegni particolarmente bassi soprattutto per i giovani precari e i lavoratori con carriere discontinue. La risposta dei sindacati non si è fatta però attendere, seguendo il lavoro gia' svolto attraverso la ...

Pensioni - novità oggi 27 aprile su riforma Fornero e anni 2030-2040 Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni aggiornate ad oggi 27 aprile hanno come tema la riforma Fornero e gli scenari tra il 2030 e 2040, il periodo in cui andranno in pensione i cosiddetti baby boomers. Lo spunto arriva dal Def, il Documento di economia e finanza, presentato in forma tendenziale ieri dal governo uscente, alla presenza del premier Paolo Gentiloni e il ministro dell'Economia Padoan. Come comunica il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, ...

Pensioni 2018 ultimissime novità al 28/4 su legge Fornero - Q41 - pagamenti maggio Video : Le novita' sulle #Pensioni ad oggi 28 aprile 2018 hanno visto arrivare un nuovo allarme sulla possibile tenuta dei conti tramite il DEF, nel caso in cui non fossero state attuate le ultime Manovre restrittive. Resta però il fatto che i lavoratori continuano a restare bloccati fuori dalla quiescenza, motivo per il quale i precoci si preparano a scendere in piazza il primo maggio. Nel frattempo prosegue il confronto politico sulla ricerca ...

Pensioni - ultime novità al 26 aprile su lavoratori precoci e 57-58 anni Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni aggiornate ad oggi 26 aprile trattano i temi della quota 41 per i lavoratori precoci e il pensionamento a 57-58 anni di eta'. Le recenti dichiarazioni di Sandro Gronchi, economista italiano, al Sole 24 Ore continuano a far discutere, come era ampiamente prevedibile nelle ore successive alla pubblicazione dell'articolo da parte del quotidiano economico-finanziario. Gronchi si era scagliato contro le Pensioni di ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 26/4 su M5S-PD - flessibilità - Enasarco Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 26 aprile 2018 vedono arrivare nuovi commenti politici in merito alla ricerca di un accordo di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Anche dai sindacati, ed in particolare dalla Cgil, arriva una presa di posizione al riguardo. Dall'estero, e nello specifico dalla Grecia, si registrano invece nuove proteste di piazza riguardo l'implementazione di misure d'austerita' su previdenza e sanita'. ...

Pensioni : abolizione Fornero non è più tra priorità M5s - le novità Video : Perde quota, nelle ultime ore, l'ipotesi di un governo giallo-verde che aveva riacceso le speranze di chi da tempo attende risposte sulla riforma #Pensioni e in particolare sul superamento della legge Fornero, uno dei punti programmatici in comune proposti agli elettori da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dopo l'incontro con il presidente della Camera Roberto Fico, che ha ricevuto il mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 24/4 su riforma Fornero - cumulo e dati Istat Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 24 aprile 2018 vedono allontanarsi le possibilita' di un accordo tra M5S e Lega in merito alla formazione del Governo ed alla possibile contro riforma del sistema previdenziale. Nel frattempo sul cumulo gratuito dei contributi si registra il via libera definitivo della cassa dei ragionieri, mentre le ultime proiezioni dell'Istat destano preoccupazione in merito alla sostenibilita' del sistema ...

Pensioni - ultimissime novità al 22 aprile su Fornero - vitalizi e spesa pubblica Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 22 aprile 2018 vedono crescere l'incertezza in merito alla situazione politica ed alle prospettive di realizzare le promesse elettorali sul comparto. Nel frattempo dai tecnici arrivano nuovi suggerimenti su quali strategie re per mettere in sicurezza i conti, mentre prosegue anche la discussione sull'abolizione dei vitalizi. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro nuovo articolo ...

Governo - Di Maio : 'Con Salvini buon lavoro' - su Pensioni attese novità Video : Per la formazione del nuovo Governo, il capo politico del Movimento 5 stelle torna a sollecitare il leader della Lega con il quale si registra ancora una sintonia su diverse questioni di primaria importanza: dalla riforma #pensioni alla riduzione della pressione fiscale, dalla revisione del Jobs act alle modifiche alla legge sulla buona scuola. Ma è in particolare sulla previdenza che si registra più sinergia. Dal superamento della legge Fornero ...

Governo - Salvini : novità da M5s - intesa su Pensioni e lavoro Video : Sembrano aprirsi nuovi spiragli per un Governo giallo-verde e così anche buone speranze per chi da tempo spera nel superamento della riforma #pensioni targata Fornero ma anche in modifiche al Jobs act e alla legge Buona scuola del Governo Renzi. Il leader del Movimento 5 stelle e il leader della Lega hanno avuto una sfilza di contatti nel tentativo di sciogliere i nodi che da diversi giorni bloccano la nascita di un nuovo Governo ...