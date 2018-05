Pensioni | ecco la quattordicesima ma non per tutti | a chi spetta e quanti soldi arrivano

Pensioni : Google le pagherà alla Spagna? Ecco la singolare Web Tax di Madrid : Pensioni: un argomento delicato. Un tema molto sentito dagli italiani. E non è un caso che buona parte dell'ultima campagna elettorale sia stata caratterizzata da candidati che molto spesso facevano leva sulla possibilità di una profonda riforma del sistema previdenziale per guadagnare consenso. In attesa che il nuovo Governo si formi ed eventualmente gli eletti dimostrino la loro capacità di mantenere fede alle promesse fatte, c'è da fare i ...

Pensioni : a luglio la quattordicesima - ecco come funziona nel 2018 Video : La #quattordicesima sulle #Pensioni ormai è una consuetudine, perché la mensilita' aggiuntiva per determinate categorie di #pensionati viene erogata da anni. Dal 2017 le soglie reddituali utili a centrare questa misura si sono alzate allargando la platea degli aventi diritto. La mensilita' aggiuntiva verra' erogata anche nel 2018 e sempre insieme alla pensione del mese di luglio. Una mensilita' aggiuntiva nata per rendere più degne Pensioni che ...

Pensioni : a luglio la quattordicesima - ecco come funziona nel 2018 : La quattordicesima sulle Pensioni ormai è una consuetudine, perché la mensilità aggiuntiva per determinate categorie di pensionati viene erogata da anni. Dal 2017 le soglie reddituali utili a centrare questa misura si sono alzate allargando la platea degli aventi diritto. La mensilità aggiuntiva verrà erogata anche nel 2018 e sempre insieme alla pensione del mese di luglio. Una mensilità aggiuntiva nata per rendere più degne Pensioni che anche ...

Pensioni - novità per l'assegno Inps : ecco quanti soldi arrivano davvero ai pensionati : Meno Pensioni ma assegni Inps più generosi: questa la fotografia scattata dall'Inps nel Monitoraggio sui flussi di pensionamento.

Molte Pensioni pagate meno di quanto spetta - ecco come recuperare i propri soldi Video : Negli ultimi mesi, grazie a campagne di sensibilizzazione ed iniziative dei patronati, molti #pensionati hanno scoperto che la #pensione loro erogata da parte dell'Inps era inferiore a quella che effettivamente spettava. Il motivo è da attribuire nella stragrande maggioranza dei casi ai famosi diritti inespressi, cioè parte di assegno pensionistico legato a prestazioni che l'Inps non eroga automaticamente. Sta al pensionato adoperarsi per farsi ...

Pensioni - lavorare con Ape sociale o Ape volontario? Si può - ecco come : Vuoi continuare a lavorare dopo aver ottenuto l'anticipo Pensionistico? Questo è possibile se si ha diritto all'Ape...

Pensioni a 62 anni necessaria. Ecco come si esce dal lavoro nel resto d'Europa Video : La Legge Fornero probabilmente è uno degli atti di Governo più discussi, discutibili ed odiati degli ultimi anni. Una serie di costanti e ripetuti inasprimenti in termini di soglie e requisiti che vanno centrati per andare in pensione rendono la quiescenza per gli italiani, sempre più difficile. I conti pubblici non permettono voli pindarici e progetti di cambiamento radicale del sistema, almeno per quanto concerne i numeri di cui parlano sempre ...

Pensioni casalinghe : ecco a chi spettano - domanda e requisiti Video : Uno degli argomenti che stanno tenendo alta l'attenzione nelle ultime ore è quello che riguarda il Fondo #Inps per le casalinghe, ovvero la possibilita' di mettere da parte, attraverso il versamento dei contributi, una somma di denaro da ricevere poi sotto forma di assegno Pensionistico dopo aver compiuto 57 anni. Nel dettaglio, il fondo è destinato ai contribuenti che svolgano lavori di cura non pagati, derivanti da responsabilita' in ambito ...

Pensioni 2018 - ecco come e quando si ottiene l'assegno con pochi contributi Video : All'interno di un nostro precedente articolo nel quale abbiamo approfondito i nuovi criteri di pensionamento a partire dal 2019 [Video] resi pubblici tramite una recente circolare INPS abbiamo indicato che il nuovo tetto all'eta' pensionabile per chi possiede pochi contributi e risulta inserito nel sistema contributivo puro verra' innalzato dal 2019 a 71 anni di eta'. Ma quali sono davvero le opzioni di uscita alternative per chi possiede pochi ...

Pensioni - dal 2019 il tetto record dei 71 anni : ecco chi dovrà aspettare tanto Video : Non per tutti e non in ogni caso, grazie ai diversi meccanismi di calcolo e di prepensionamento che caratterizzano il sistema previdenziale in Italia, ma a partire dal 2019 si tocchera' il tetto dei 71 anni di eta' [Video] per poter andare in quiescenza. Un limite che si alza per via dei nuovi adeguamenti all'aspettativa di vita e che vede prore inesorabile il trend di crescita dei requisiti utili per poter andare in pensione. L'ultimo passaggio ...

Pensioni in fuga all'estero - ecco cosa bisogna sapere prima di partire Video : Nella giornata di ieri abbiamo approfondito il fenomeno crescente dei pensionati che decidono di trasferirsi per andare a godersi il proprio assegno all'estero [Video]. Ma cosa bisogna sapere in merito alla vicenda prima di prendere la decisione di effettuare il grande salto? Vi sono infatti alcuni importanti dettagli da valutare, a partire dalla scelta del luogo di destinazione per prore con le informazioni da conoscere sugli accertamenti eti ...

Pensioni per chi ha meno di 20 anni di contributi - ecco come uscire dal lavoro Video : Sono 20 anni i contributi minimi che la normativa italiana chiede ad un lavoratore per accedere alla pensione di vecchiaia. Il requisito contributivo minimo infatti non verra' intaccato dagli inasprimenti per l'aspettativa di vita del 2019, che vanno ad incidere nella maggior parte dei casi sull'eta' pensionabile e non sui contributi versati. Fa eccezione lo scatto di 5 mesi che si applichera' alle #Pensioni anticipate, anche quella per i ...

Le Pensioni per il Comparto Difesa e Sicurezza si allontanano - ecco i requisiti Video : Nella circolare che l’Inps ha pubblicato il 4 aprile ci sono notizie poco buone per i dipendenti del Comparto Difesa e Sicurezza. La circolare tratta di adeguamento dei requisiti di accesso alle pensioni all’aumento [Video]della vita media degli italiani. Si tratta della ormai celebre aspettativa di vita che da tempo incide negativamente sull’eta' pensionabile e sui requisiti necessari per accedere alle #pensioni. Nelle indicazioni fornite ...

Pensioni - ecco il coefficiente di usura : "Così verrà superata la legge Fornero" : Abolire la legge Fornero. Sì, ma come? A urne ormai lontane, neanche tra i 5 Stelle si parla più apertamente di cancellare la riforma previdenziale partorita dal governo Monti. Un eventuale governo Di Maio...