Pedofilia | nel 2017 1 abuso ogni 3 giorni

Pedofilia - Telefono Azzurro : nel 2017 un abuso ogni tre giorni - : I dati sono stati diffusi dalla onlus che tutela i diritti dell'infanzia. Una vittima su tre resta in silenzio per paura, vergogna o senso di colpa. La minaccia arriva anche dal web

Papa Francesco sui casi di Pedofilia nel clero in Cile : "Provo dolore e vergogna" : Le testimonianze raccolte in Cile, sui casi di pedofilia da parte del clero, mostrano "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna". Lo scrive Papa Francesco ai vescovi Cileni dopo le indagini effettuate dal suo inviato nel Paese latinoamericano, mons. Charles Scicluna.Il Pontefice ha deciso di convocare i vescovi Cileni a Roma "per dialogare sulle conclusioni" della visita del suo inviato in Cile monsignor Charles ...