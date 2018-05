Pedofilia | un abuso su un minore ogni 72 ore

vanityfair

(Di sabato 5 maggio 2018) Unsessuale su72 ore. In 4 casi su 10 la vittima ha meno di 10 anni con prevalenza di bambine (71,7%). Un quadro drammatico quello disegnato da Sos Telefono Azzurro Onlus e che viene approfondito sabato 5 maggio in occasione della Giornata nazionale contro lae pedopornografia. Un appuntamento per rompere il silenzio sul tema e scuotere le coscienze, lanciando un vero e proprio appello agli adulti, su tutti genitori ed educatori, affinché imparino a riconoscere le situazioni di crisi e intervengano rapidamente. LEGGI ANCHE, «Genitori non pubblicate le foto dei vostri figli» I numeri del 2017 non fanno purtroppo segnare miglioramenti: sono stabili rispetto agli anni passati, in particolare 2015 e 2016, senza contare che il fenomeno è evidentemente sottostimato. Insomma, è estremamente complesso fornire uno scatto preciso degli abusi. Un gran numero ...