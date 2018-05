ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Pd, Zingaretti striglia il partito (e Renzi): “Basta contrapposizioni, bisogna unire”. Sala: “Potere alle idee, non a… - annoupanoux : RT @fattoquotidiano: Pd, Zingaretti striglia il partito (e Renzi): “Basta contrapposizioni, bisogna unire”. Sala: “Potere alle idee, non a… - fattoquotidiano : Pd, Zingaretti striglia il partito (e Renzi): “Basta contrapposizioni, bisogna unire”. Sala: “Potere alle idee, non… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Due proposte per ilDemocratico. Una da Milano, l’altra da Roma. “Questo non è un trampolino di lancio. Quando qualcuno si candiderà, state tranquilli che se ne accorgeranno tutti”. Risuonano le note di Born To Run di Bruce Springsteen al termine dell’accorato comizio di Nicolaall’Ex Dogana, dove il presidente della Regione Lazio ha lanciato la sua “Alleanza del Fare“, un appello all’inclusione come antidoto al momento di difficoltà che ilsta attraversando. Come accade nel capoluogo lombardo, dove il sindaco Beppe Sala ha lanciato “una proposta per il Pd, diversa da quella che ci ha portato al 18%”. “Nessuno vuole candidarsi a nulla – specifica il primo cittadino – non al potere delle segreterie ma a quello delle idee“. L’APPELLO ALL’INCLUSIONE – L’incontro-manifesto della “Alleanza del Fare” ...