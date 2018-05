Pd | Sala | da noi proposta diversa dal 18%

Roma - Manolas : 'Salah? Pensiamo a noi stessi - siamo forti' : Kostas Manolas , difensore della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della semifinale di ritorno di Champions contro il Liverpool: 'Si riparte da oggi, è una partita diversa e ci serve la testa giusta per vincerla. Non dobbiamo fare gli errori sui loro ...

Roma-Liverpool - Di Francesco suona la carica : “Salah? Noi abbiamo Dzeko…” : Roma-Liverpool, DI Francesco- Vigilia di grande emozioni e di grande carica. La Roma ci crede. Vincere per coltivare il sogno finale. Credere nel sogno rimonta. Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa suona la carica. carica E OTTIMISMO “Non vogliamo accontentarci, ce la metteremo tutta. Dico sempre che è l’atteggiamento a fare la differenza. Cerchiamo di […] L'articolo Roma-Liverpool, Di Francesco suona la carica: ...

Ricetta DiFra : 'Non solo umili. Per noi Salah è come Messi' : Tutto questo, pure per merito di quel 3-4-2-1 che ha annichilito i catalani, ma Di Francesco non si sbilancia, scrive Massimo Cecchini su ' La Gazzetta dello Sport '. ' I ragazzi hanno assimilato ...

Roma - Di Francesco : 'Conosciamo Salah - è un vantaggio per noi. Il nuovo modulo ci dà forza' : Quando allenavo il Sassuolo, quella era la squadra migliore del mondo e io mi sentivo neroverde. Ora sono giallorosso, non per ipocrisia ma perché tutti dobbiamo avere senso di appartenenza per il ...

I segreti di Wind River - uno dei più bei noir della stagione in Sala dal 5 aprile – Clip in esclusiva : Wyoming, esterno notte, montagne ghiacciate. In una distesa di terra che pare infinita una ragazza fugge disperata con la neve alta fino alle ginocchia. Sarà l’ufficiale federale Cory Lambert (Jeremy Renner), di solito addetto alla caccia di animali pericolosi tra i boschi, a trovare per caso il cadavere della ragazza. Assieme alla giovane agente dell’FBI, Jane Banner (Elizabeth Olson), Lambert cercherà faticosamente di riportare giustizia nelle ...

Olimpiadi 2026 - Sala : “Scelta spetta al Coni”. Zaia rilancia : “Noi ci siamo - Giochi low cost” : La partita delle candidature per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 è quanto mai aperta. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato oggi che non candiderà il capoluogo lombardo: “Noi non ci facciamo avanti, la designazione spetta al Coni. Se il Coni ritenesse che Milano è una buona candidatura guarderemo con interesse alla cosa”. “Credo che più avanti vedrò o sentirò Malagò – ha aggiunto Sala – ma al ...