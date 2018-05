Pd | No alla chiusura della banca dentro al Monoblocco

Maltempo : traforo del Tenda allagato - Anas dispone la chiusura : Anas rende noto che il traforo del Tenda, il valico internazionale che collega Italia e Francia attraverso la provincia di Cuneo, è stato chiuso: le piogge insistenti hanno determinato “infiltrazioni d’acqua che hanno causato l’allagamento di un tratto di sede stradale in galleria“. L'articolo Maltempo: traforo del Tenda allagato, Anas dispone la chiusura sembra essere il primo su Meteo Web.

Bufera al Gf : il Moige richiede la chiusura del programma condotto dalla D'Urso Video : Nonostante i provvedimenti presi nella terza puntata di ieri sera del #Grande Fratello 2018, che hanno portato alla squalifica del concorrente italo-senegalese [Video] Baye Dame, le polemiche e le critiche nei confronti del reality di Mediaset, condotto da Barbara D'Urso non si placano per niente. E nonostante la squalifica del concorrente di colore, accusato di violenza femminile e bullismo, c'è chi come il Moige Movimento Italiano Genitori, ...

Consumi - Confesercenti : “Il 59% degli italiani è favorevole alla chiusura dei negozi nei giorni di festa” : Consumi, Confesercenti: “Il 59% degli italiani è favorevole alla chiusura dei negozi nei giorni di festa” Ad oggi, in media, un consumatore approfitta delle liberalizzazioni 10 giorni l’anno, sui circa 60 “in più” resi disponibili dalla deregulation tra domeniche e feste comandate Continua a leggere

Armenia - si dimette primo ministro Sargsyan dopo le proteste/ La chiusura all'Ue e la vicinanza alla Russia : Armenia, si dimette primo ministro Sargsyan dopo le proteste: cosa succede ora? Ultime notizie: i rapporti con la Russia, Karan Karapetyan premier ad interim(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:42:00 GMT)

alla chiusura del Trofeo 5 Nazioni - parterre di ori olimpici e paralimpici delle Fiamme Gialle : In occasione della cerimonia di chiusura della 65edizione del Trofeo Cinque Nazioni di sci, svoltosi in Valle di Fiemme dal 26 al 29 marzo 2018, le Fiamme Gialle hanno radunato a Cavalese la prima e l'...

Gianni Morandi ricorda Fabrizio Frizzi alla chiusura del tour/ Applausi e standing ovation durante il concerto : Gianni Morandi chiude il tour con un sold out e ricorda Fabrizio Frizzi durante il concerto tenutosi al Mediolanum Forum di Assago. Applausi e standig ovation per il conduttore(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:30:00 GMT)

Ponte sul Po. I sindaci veneti : "No alla chiusura totale". Il Pd : "Limitare disagi" : Dal lato imprenditoriale, invece, la chiusura del Ponte per quattro mesi, è fonte di forte preoccupazione per l'economia, con l'Ascom che chiede di avviare con urgenza un contatto ed un confronto ...

Movimento 5 Stelle : 'No alla chiusura della Casa delle Donne' : VIAREGGIO Diciamo un no secco alla vendita della Casa delle Donne, un altro tassello della politica di smantellamento dei beni pubblici in favore del privato che spunta dalla mano poco attenta del sindaco Del Ghingaro. Il monito arriva dal Movimento 5 Stelle Viareggio: ' Sembra ormai ...

“Sospesa l’Isola dei Famosi”. È il caos. Si parla di chiusura anticipata. Con quella sfuriata alla Henger - Alessia Marcuzzi ha fatto arrabbiare (e parecchio) un pezzo grosso di Mediaset che ora - per lei - avrebbe in serbo una “sorpresa” choc : Avete visto l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? È successo un disastro. Il disastro in questione è scoppiato perché Eva Henger insisteva affinché Alessia Marcuzzi parlasse del canna-gate. Ma la Marcuzzi, che ormai è stufa di questa storia, le si è rivoltata contro in modo molto aggressivo: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me ...

Aeroporto dello Stretto verso la chiusura serale - dall'Aspromonte il disperato appello alla politica : 'così scompariamo' : ... è sede, inoltre, di una Università per Stranieri, la Dante Alighieri, peraltro l'unica del Mezzogiorno, che attrae centinaia di studenti da ogni parte del mondo. Reggio, pertanto, per vocazione ed ...

Casta 2018 : il Ministro Pinotti alla cerimonia di chiusura : Slalom con equipaggiamento militare, prove topografiche e massacranti trasferimenti a tempo con anche un pernottamento in alta quota hanno fatto selezione in questa gara vinta, per dovere di cronaca, ...

Università : rischio chiusura Polo Agrigento - Lagalla 'Regione non ha responsabilità' : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Nessuna responsabilità" degli assessorati regionali nel rischio chiusura per il Consorzio universitario di Agrigento. Così l'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla interviene sulla vicenda che ha visto il rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari lanciare un