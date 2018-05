Passato da TENAA il Samsung Galaxy S8 Lite | ecco di che device si tratta

optimaitalia

(Di sabato 5 maggio 2018) Potrebbe presto esserci spazio per ilS8, variante depotenziata dell'ex top di gamma sudcoreano, che non è escluso si presenti sotto tutt'altro nome, ribattezzandosi come 'Dream-'. Finché la cosa non sarà confermata, continueremo a chiamarloS8, anche per una questione di immediatezza e comodità.Il prossimo, fresco di certificazione, viene identificato col product-code 'SM-G8750', contraddistinto dalla seguente scheda tecnica: Infinity Display da 5.8 pollici con risoluzione FHD+ (2220 x 1080 pixel), processore Snapdragon 660 con GPU Adreno 512, 4GB d RAM e memoria interna da 64GB, fotocamera posteriore da 16MP e frontale da 8 (sensore grandangolare). Le specifiche proseguono con una batteria da 3000 mAh, dimensioni complessive pari a 148,9×68,1×8,0 mm (peso di 155 gr.), Android 8.0 Oreo di base.Il ...