"Ferma disapprovazione" di Macron per le frasi disulle stragi del 13 novembre 2015 a. Il governo diha invitato il presidente Usa al "rispetto per la memoria delle, in nome del II emendamento della Costituzione (diritto a girare armati), aveva detto:"Nessuno ha un'arma ae tutti ricordiamo i 130 morti e i feriti, brutalmente attaccati da pochi terroristi armati,che con calma li hanno uccisi uno a uno.Vieni qui,bum,vieni qui,bum. Se clienti o impiegati fossero stati armati sarebbe stato diverso".(Di sabato 5 maggio 2018)