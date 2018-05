Papa | Chiesa si liberi da potere e denaro

Papa Francesco : la Chiesa non sia “vincolata da potere - denaro e clericalismi” : Bergoglio parla alla platea neocatecumenale, ricordando che "solo una Chiesa che rinuncia al mondo annuncia bene il Signore". Il pontefice riflette anche sull'unità della Chiesa e l'importanza di fare discepoli, non proseliti.Continua a leggere

Il Papa ai neocatecumenali : chiesa libera se rinuncia a potere e denaro : Papa Francesco incontra a Tor Vergata il Cammino neocatecumenale e invita a non fare “proselitismo” ma ad “andare in missione”

Chiesa - domani Papa Francesco al Divino amore per apertura mese mariano : UN PENSIERO PER LA SIRIA papa Francesco pregherà in special modo per la pace nel mondo e in Siria. Dopo la preghiera, incontrerà le comunità degli Oblati Figli della Madonna del Divino amore e ...

Bergoglio incontra le vittime della pedofilia della Chiesa in Cile. “Ho detto al Papa che il perdono non basta” : José Andres Murillo rompe il silenzio sull’incontro avuto col Pontefice, che venerdì 27 aprile ha accolto in Vaticano le vittime della pedofilia del clero in Cile. Murillo è uno di loro. “Ho parlato per due ore con il Papa – ha scritto su Twitter -. In modo molto rispettoso e franco, ho espresso l’importanza di intendere l’abuso come abuso di potere, e della necessità di assumersi la responsabilità, l’attenzione e non ...

Papa : la Chiesa è come una bicicletta - cade se è immobile : Città del Vaticano, 24 apr. , askanews, 'l'equilibrio della Chiesa, per così dire, è proprio nella mobilità, nella fedeltà allo Spirito Santo. Qualcuno diceva che l'equilibrio della Chiesa assomiglia ...

Papa FRANCESCO - DON TONINO BELLO E LA “CHIESA DEL GREMBIULE”/ Omaggio alla Puglia : “Una finestra di speranza” : PAPA FRANCESCO in Puglia 25 anni dopo la morte di don TONINO BELLO: l'omelia del Pontefice a Molfetta dopo la visita ad Alessano, alla tomba del prete.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Papa Francesco “Chiesa sia affamata di Gesù”/ Don Tonino Bello - Bergoglio in Puglia a 25 anni dalla morte : Papa Francesco in Puglia 25 anni dopo la morte di don Tonino Bello: l'omelia del Pontefice a Molfetta dopo la visita ad Alessano, alla tomba del prete.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:44:00 GMT)

Papa : Chiesa non si accodi ai potenti : ANSA, - ALESSANO/MOLFETTA, 20 APR - "Il Mediterraneo, storico bacino di civiltà, non sia mai un arco di guerra teso, ma un'arca di pace accogliente". Lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso ai ...

Papa Francesco a Molfetta "Don Tonino Bello è Chiesa affamata di Gesù"/ Diretta - "scelti per amare ogni volto" : Papa Francesco per Don Tonino Bello, Molfetta e Alessano: Diretta streaming video. 'Chiesa affamata di Gesù, chiamati ad amare ogni volto'.