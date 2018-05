Panchina Juventus | ecco la rivoluzione | contatto clamoroso per la prossima stagione

Inter-Juventus - formazioni ufficiali : Allegri lascia Dybala in Panchina : Massimiliano Allegri lascia in panchina Paulo Dybala nel big match contro l'Inter, anticipo della 35esima giornata di Serie A. Il tecnico bianconero schiera un 4-3-3 con la novità Cuadrado in ...

Inter-Juventus 0-0 La Diretta Per Spalletti e Allegri c'è solo la vittoria. Dybala in Panchina - Cuadrado terzino : Inter e Juventus si affrontano a San Siro nella partita di cartello della 35esima giornata di Serie A: è un passaggio fondamentale per i bianconeri, che dopo la sconfitta casalinga di...

Probabili formazioni / Inter Juventus : le mosse dalla Panchina. Diretta tv - notizie live - orario (Serie A) : Probabili formazioni Inter Juventus: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani a San Siro per la Serie A, nel big match della 35^ giornata.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:55:00 GMT)

Juventus - i tifosi scatenati : “via Allegri - in Panchina Klopp!” : La situazione in casa Juventus è sempre più delicata, in particolar modo la sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli potrebbe portare pesanti ripercussioni. Oggi tensione altissima in casa bianconera con i tifosi che hanno chiesto un confronto con squadra ed allenatore dopo le ultime deludenti prestazioni. I tifosi chiedono la ‘testa’ di Allegri e sono rimasti colpiti da un altro allenatore Klopp, protagonista sulla panchina ...

Panchina Juventus - bomba clamorosa di Pistocchi : “ecco il prossimo allenatore - Allegri all’Arsenal” : Panchina Juventus – Momento delicato in casa Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, si complica la corsa scudetto del club bianconero. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed una situazione importante da chiarire è quella di Massimiliano Allegri, quasi certo l’addio al termine della stagione. Il giornalista Maurizio Pistocchi nel frattempo lancia la ...

Juventus - sarà rivoluzione Allegri - addio alla Panchina Assalto a Pjanic. Sogno Martial : Scudetto o non scudetto la Juventus cambierà faccia nella prossima stagione. Un flop in campionato a vantaggio del Napoli potrebbe rendere ancor più nette le scelte della società bianconera. Il primo nome in bilico è quello di Massimiliano Allegri. Non da oggi. Già il tecnico livornese pareva a fine ciclo dopo la finale di Champions League persa a Cardiff lo scorso mese di giugno. Già era stato accostato ad almeno 2-3 top club internazionali: ...

Juventus-Napoli - formazioni : Dybala c’è - Milik in Panchina Dito medio di Sarri ai tifosi : Il big match della 34ª giornata, vera sfida scudetto, è in programma alle 20.45 allo Stadium di Torino

Juventus-Napoli - Sarri non cambia : Milik e Zielinski in Panchina : Dopo un lungo tentennamento, Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi ai suoi fedelissimo per affrontare la Juventus nella sfida che avrà grande peso nella corsa per lo scudetto. Dunque, Hamsik e...

Crotone-Juventus - nervosismo bianconero : Buffon non regge la tensione in Panchina e abbandona il campo 10 minuti prima della fine : Crotone-Juventus, si è concluso il match valido per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A, non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Incredibile pareggio del club calabrese, vantaggio di Alex Sandro, poi rovesciata fantastica da parte di Simy, prodezza alla Cristiano Ronaldo. Ne approfitta il Napoli che ribalta una partita bellissima contro l’Udinese, adesso il distacco è di 4 punti, la prossima giornata lo spareggio ...

Panchina Juventus - Allegri alimenta dubbi sul futuro in bianconero : Panchina Juventus, i bianconeri hanno conquistato tre punti preziosi nella gara contro la Sampdoria, interessanti indicazioni di Allegri ai microfoni di Premium Sport: “Sono felice perché i ragazzi hanno fatto una partita tecnica e intelligente, aspettando il loro momento. Per Pjanic un indurimento alla coscia che lo ha costretto a lasciare il campo. Non è ancora deciso nulla. Il Napoli sta facendo un grande campionato e finché la ...

Juventus-Sampdoria 0-0 La Diretta Tornano Howedes e Dybala - Higuain parte in Panchina : Juventus e Sampdoria si sfidano a Torino nella partita delle ore 18 domenicali: i bianconeri, dopo le ultime prove in campionato positive nel risultato ma non esaltanti in quanto a gioco espresso, non ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Sampdoria : le opzioni dalla Panchina. Diretta tv e orario (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Sampdoria: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Bianconeri senza Barzagli, da valutare De Sciglio ma si rivede Dybala(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:11:00 GMT)

Probabili formazioni/ Real Madrid Juventus : diretta tv - orario - notizie live. Marchisio jolly dalla Panchina? : Probabili formazioni Real Madrid Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sui due schieramenti. Sergio Ramos e Dybala sono squalificati, per Allegri c'è anche il dubbio sul modulo(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:50:00 GMT)