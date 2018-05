Pamela | uccisa e fatta a pezzi a 18 anni | “Ti hanno massacrata ma sei viva” 

L'ultimo saluto a Pamela - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni. La mamma : «Ti hanno massacrata ma sei viva». I fiori di Traini diretta : ROMA - È gremita la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova dove sono appena iniziati i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata. In prima fila la sindaca di Roma...

Addio Pamela - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni : anche i fiori di Traini per il funerale : Una folla di parenti, amici, e semplici conoscenti per dare l’ultimo saluto a Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a Macerata. Un fiume di gente alle 9 e 30 si è presentata nella parrocchia Ognissanti di via Appia Nuova, quadrante sud della Capitale, per abbracciare i genitori di Pamela e passare qu...

A Roma l'ultimo saluto a Pamela - la 18enne uccisa a Macerata - : Lutto cittadino nelle due città in occasione dei funerali della ragazza uccisa a fine gennaio e ritrovata a pezzi in due valigie. Un corteo di familiari e amici ha accompagnato il feretro fino alla ...

Pamela Mastropietro - Oseghale al Gip : "Non l'ho uccisa io"/ La madre al Tg1 : 'Avessi capito - sarei intervenuta' : Pamela Mastropietro, Oseghale al gip: 'non l'ho uccisa, era già morta'. Telefonata choc, "Vuoi stuprarla mentre dorme?". Le ultime notizie.

Pamela - Oseghale a gip : non l'ho uccisa : 18.32 "Non l'ho uccisa e nemmeno ho sezionato il cadavere. Tantomeno l'ho proposta ad Awelima per un rapporto". Nonostante la nuova ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip per l' omicidio di Pamela Mastropietro, non cambia la linea difensiva di Oseghale, interrogato per rogatoria nel carcere di Ascoli Piceno dal gip del tribunale, alla presenza dei suoi legali e di un interprete. Domani a Roma i funerali della 18enne uccisa lo scorso ...