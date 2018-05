Pamela | rabbia ai funerali Diretta tv ' Ti hanno massacrata ma sei viva'

Pamela - rabbia ai funerali : 'Ti hanno massacrata ma sei viva'. Diretta : È gremita la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova dove sono appena iniziati i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata. In prima fila la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ...

Pamela - rabbia ai funerali : 'Ti hanno massacrata ma sei viva'. Diretta : È gremita la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova dove sono appena iniziati i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata. In prima fila la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ...

L'ultimo saluto a Pamela - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni : rabbia e lacrime in chiesa. I fiori di Traini diretta : ROMA - È gremita la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova dove sono appena iniziati i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata. In prima fila la sindaca di Roma...