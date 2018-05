Pamela Mastropietro | funerali a Roma Il dolore straziante di mamma Alessandra | Ti

A Roma i funerali di Pamela Mastropietro<br>La madre : "Ti hanno massacrata - ma tu sei viva" : È arrivato il giorno dei funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza Romana di 18 anni uccisa e fatta a pezzi a Macerata. I suoi resti vennero ritrovati in 2 trolley lo scorso 31 gennaio, quando non si avevano più notizie della giovane da oltre 24 ore. Per celebrare il suoi funerali la famiglia ha dovuto attendere oltre 3 mesi, proprio in ragione della complessità delle indagini e degli esami autoptici.I familiari della giovane si sono ...

La mamma di Pamela Mastropietro : "Ti hanno fatto del male - un male atroce - ma tu sei viva. Ti amo Pami" : "Hai meritato il paradiso e non tutti se lo possono permettere. Anche se ti hanno fatto un male atroce tu sei viva alla faccia di tutte quelle persone che ti hanno massacrata". Così Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro durante i funerali a Roma. "Questo, amore, non è un addio. Un giorno ci rincontreremo e sarà per sempre. Ti amo Pamy", ha aggiunto la mamma."Ciao amore mio, mi manchi da morire. Quello che ti ...

Roma - oggi i funerali di Pamela Mastropietro : È arrivato il giorno dei funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza Romana di 18 anni uccisa e fatta a pezzi a Macerata. I suoi resti vennero ritrovati in 2 trolley lo scorso 31 gennaio, quando non si avevano più notizie della giovane da oltre 24 ore. Per celebrare il suoi funerali la famiglia ha dovuto attendere oltre 3 mesi, proprio in ragione della complessità delle indagini e degli esami autoptici.I familiari della giovane si sono ...

Pamela Mastropietro - folla a Roma per i funerali. Famiglia : “Contro barbarie vogliamo giustizia”. Una corona da Traini : Parenti, amici e conoscenti, tutti riuniti davanti alla Chiesa Ognissanti a Roma per dare l’ultimo saluto a Pamela Mastropietro, la 18enne Romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a Macerata. In testa al corteo funebre che accompagnava il feretro la madre della ragazza, Alessandra Verni, con indosso una maglietta con il volto di Pamela e la scritta “Da qui nessuno ti potrà mai portare via”. La stessa maglietta che ...

Pamela Mastropietro - OGGI FUNERALI A ROMA/ L'omicidio - la droga - i colpevoli e la speranza che riposi in pace : PAMELA MASTROPIETRO, OGGI FUNERALI a ROMA a 3 mesi dalL'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:01:00 GMT)

I fiori di Luca Traini alla mamma di Pamela Mastropietro : "Ci hanno fatto piacere - nessun imbarazzo" : Tra i numerosi fiori, in omaggio a Pamela nel giorno dei suoi funerali, ci sono anche quelli di Luca Traini, l'uomo che per 'vendicare' la ragazza sparò all'impazzata a Macerata contro alcuni migranti qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo della ragazza, fatta a pezzi, e messa in due valigie.A ricevere i fiori è stata la mamma della ragazza, Alessandra Verni, consegnati dal fratello e dalla cugina. Al Corriere della sera, la ...

I funerali di Pamela Mastropietro - parenti e amici 'Infinitamente...manchi ma ci sei' : Nella chiesa di Ognissanti in via Appia Nuova a Roma si sono svolte le esequie della ragazza uccisa a Macerata. Presenti tanti parenti e amici che indossano magliette con foto della giovane, ...

Funerali di Pamela Mastropietro - la famiglia : "Contro le barbarie - vogliamo giustizia. Lotteremo per lei" : "Lotteremo fino in fondo affinché questa ragazza di 18 anni, questa bambina uccisa con delle coltellate, fatta a pezzi e messa in due trolley trovi giustizia". Lo ha detto lo zio di Pamela Mastropietro e legale della famiglia Marco Valerio Verni davanti la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova a Roma dove si svolgeranno i Funerali della ragazza romana uccisa a fine gennaio Macerata. "Lo faremo per lei - ha detto - per la sua famiglia e per ...

L'addio a Pamela Mastropietro : anche i fiori di Luca Traini ai funerali : Grande partecipazione a Roma ai funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a...

FUNERALI DI Pamela Mastropietro : IL GESTO DI LUCA TRAINI : PAMELA MASTROPIETRO e LUCA TRAINI I fiori adesso sono un'ulteriore conferma del collegamento tra i due efferati casi di cronaca. TRAINI stesso non ha mai nascosto di aver agito perché profondamente ...

Pamela Mastropietro - oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio/ Lutto cittadino a Macerata e nella capitale : Pamela Mastropietro, oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:58:00 GMT)

Pamela Mastropietro - Oseghale al Gip : "Non l'ho uccisa io"/ La madre al Tg1 : 'Avessi capito - sarei intervenuta' : Pamela Mastropietro, Oseghale al gip: 'non l'ho uccisa, era già morta'. Telefonata choc, "Vuoi stuprarla mentre dorme?". Le ultime notizie.

Pamela Mastropietro - Oseghale al Gip : “Non l'ho uccisa io”/ La madre al Tg1 : "Avessi capito - sarei intervenuta" : Pamela Mastropietro, telefonata choc di Oseghale: “Vuoi stuprarla mentre dorme?”. Innocent al Gip, "non l'ho uccisa io, era già morta": i tre nigeriani si incolpano l'un l'altro(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 21:52:00 GMT)

Pamela Mastropietro - OSEGHALE AL GIP “NON L'HO UCCISA IO”/ Domani i funerali - lo zio : "andrò fino in fondo" : PAMELA MASTROPIETRO, telefonata choc di OSEGHALE: “Vuoi stuprarla mentre dorme?”. Innocent al Gip, "non L'HO UCCISA io, era già morta": i tre nigeriani si incolpano l'un l'altro(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:33:00 GMT)