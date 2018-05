Pamela | lo zio | ' Contro la barbarie vogliamo giustizia'

A Roma i funerali di Pamela - rabbia e commozione. FOTO : A Roma i funerali di Pamela, rabbia e commozione. FOTO Nella Capitale la camera ardente e l’ultimo saluto alla 18enne uccisa a Macerata alla fine di gennaio dopo essersi allontanata da una comunità di recupero. Lo zio: "Lotteremo perché questa ragazza trovi giustizia" Parole chiave: ...

Omicidio Pamela - l’intercettazione choc : “Innocent mi chiamò e chiese se volevo stuprarla” : «Il 30 gennaio Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a stuprare una ragazza che dormiva». A pronunciare la frase choc, intercettata dagli inquirenti nel carcere di Ancona, è Lucky Awelima mentre parla con Desmond Lucky. I nigeriani, insieme al connazionale Innocent Oseghale, sono detenuti con l’accusa di aver ucciso e fatto a pezzi la 1...

