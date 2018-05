italia.weboggi

: #Pamela, aperta la camera ardente. La famiglia: 'Contro la barbarie vogliamo giustizia' - Agenzia_Ansa : #Pamela, aperta la camera ardente. La famiglia: 'Contro la barbarie vogliamo giustizia' - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Pamela, aperta camera ardente nella Chiesa di Ognissanti a Roma - addamonte : RT @GenSangiuliano: Pamela, aperta camera ardente. 'Ci sia giustizia contro barbarie' -

(Di sabato 5 maggio 2018) E' gremita la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova per i funerali diMastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata e ritrovata a pezzi in due valigie. In prima fila la sindaca di Roma ...