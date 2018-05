Pamela | anche la sindaca Raggi ai funerali | la madre | “Massacrata ma viva” Ora la

Folla per addio a Pamela - anche politici : 11.49 Oltre ad amici e parenti,molti cittadini hanno portato le loro condoglianze alla famiglia di Pamela Mastropietro. Ai funerali anche la sindaca di Roma, Raggi,che ha stretto la mamma, e quello di Macerata, la città dove la ragazza è stata massacrata e alcuni politici,tra i quali Meloni, Gasparri, Gramazio,Fassina.Tra le molte corone di fiori anche quella di Luca Traini, l'uomo che dopo l'omicidio di Pamela sparò contro alcuni migranti, a ...

L'addio a Pamela Mastropietro : anche i fiori di Luca Traini ai funerali : Grande partecipazione a Roma ai funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a...

Addio Pamela - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni : anche i fiori di Traini per il funerale : Una folla di parenti, amici, e semplici conoscenti per dare l’ultimo saluto a Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a Macerata. Un fiume di gente alle 9 e 30 si è presentata nella parrocchia Ognissanti di via Appia Nuova, quadrante sud della Capitale, per abbracciare i genitori di Pamela e passare qu...

Pamela - accolta l’istanza : Oseghale in carcere anche per omicidio | La Procura : “Violentò Pamela” ma il gip dice no : Pamela, accolta l’istanza: Oseghale in carcere anche per omicidio | La Procura: “Violentò Pamela” ma il gip dice no Secondo il Procuratore, Innocent Oseghale approfittò della 18enne mentre era sotto l’effetto di eroina. Il gip, invece, non ha condiviso questa ricostruzione, ipotizzando un’amicizia tra i due Continua a leggere

Pamela.Oseghale - anche concorso omicidio : 15.05 Oseghale è coinvolto in prima persona nell'omicidio di Pamela Mastropietro e, prima della sua morte, l'avrebbe "costretta ad avere un rapporto sessuale". Lo sostiene la procura anche sulla base dei risultati degli esami del Ris. Il gip non ha accettato la tesi della violenza sessuale, ipotizzando che tra i due si fosse creato un clima amicale. Ma ha disposto la misura cautelare in carcere per il 29enne che ora dovrà rispondere anche di ...

Il nigeriano intercettato : "Deve far sparire Pamela - anche a costo di mangiarla" : Sezionare un corpo "è una cosa di poco conto, un gioco da bambini". La frase choc, ha detto oggi il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio, è stata pronunciata da Desmond Lucky, uno dei tre nigeriani arrestati per l'uccisione e lo smembramento della 18enne romana Pamela Mastropietro, durante una conversazione intercettata in carcere con Awelima Lucky, fermato per gli stessi reati: i due avrebbero parlato di come Oseghale avrebbe ...

Omicidio Pamela - parla la madre : 'Colpa anche di Stato e comunità' : Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, accusa lo Stato e la comunità Pars di Corridonia per l'uccisione di sua figlia. Intervistata per Quarto Grado, su Rete 4, la signora ha detto fra l'...