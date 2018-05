Pallanuoto | Serie A1 2018 | Pro Recco batte Brescia e vince la regular season | Acquachiara

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : si chiude la regular season. Milano-Rapallo decide il quarto posto - Messina per evitare la retrocessione diretta : L’ultima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile emetterà gli ultimi verdetti: su due campi si giocherà per la salvezza, sugli altri due si giocherà per i posti dal quarto al sesto, che completeranno la griglia play off. Roma, che riposa, è già certa del terzo posto, mentre Catania e Padova, già certe, rispettivamente, di primo e secondo posto, saranno arbitri della corsa alla salvezza. Le etnee ospiteranno il Messina, che per ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 24ma giornata. Big match Pro Recco-Brescia - Lazio-Posillipo per evitare la zona play out : La 24ma giornata della regular season della Serie A1 di Pallanuoto andrà in scena interamente sabato 5 maggio e vedrà il big match tra Pro Recco e Brescia: i recchelini, schiacciasassi sia in Italia che in Europa, potranno blindare il primo posto al termine della stagione regolare, pur essendo già certi di entrare in gioco direttamente nelle semifinali della Final Six scudetto. La BPM Sport Management ne può approfittare per riavvicinarsi ai ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 23ma giornata. Orgoglio Bogliasco - Catania praticamente salvo : Sì è completato il 23° turno del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: dopo gli anticipi che avevano premiato Pro Recco e Brescia, oggi la sorpresa di giornata l’ha messa a segno il Bogliasco, che ha sconfitto il Savona nel derby ligure, rimescolando le carte sia in chiave play off che in chiave play out. Il derby ha visto vincere anche abbastanza nettamente il Bogliasco, che si è imposto 12-7 sul Savona, risucchiando nel gorgo ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Brescia-Sport Management 8-6. Discorso secondo posto virtualmente chiuso : In una piscina Mompiano gremita in ogni ordine di posti (circa 800 spettatori presenti) il Brescia batte la BPM Sport Management per 8-6 nell’anticipo della 23ma giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile ed ipoteca il secondo posto in classifica al termine della stagione regolare, che vale l’accesso diretto alle semifinali scudetto. Nel primo quarto lunga fase di studio tra le due formazioni, vista la grande posta in ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Posillipo-Pro Recco 0-11. Liguri senza pietà - restano a punteggio pieno : Pro Recco senza pietà: i campioni d’Italia inanellano la 23ma vittoria consecutiva nel campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile, battendo in trasferta il Posillipo con il roboante punteggio di 0-11, restando a punteggio pieno in classifica, a quota 69, dilagando oggi nella seconda parte di gara. Il primo quarto infatti si è chiuso sullo 0-0 e a metà gara i Liguri erano avanti soltanto per 2-0, grazie alle realizzazioni, a uomini pari, ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 22^ giornata. Continua la sfida a distanza per il secondo posto tra Brescia e Sport Management : Andrà in scena tutta nella stessa giornata, anche se non in contemporanea, la 22ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile: sabato 21 aprile, tra le 15.00 e le 19.30, si disputeranno le sette sfide che andranno a delineare ancor di più la classifica in vista della post season. La situazione di classifica più interessante riguarda certamente la lotta per il secondo posto, che vede coinvolte Brescia e Sport Management, appaiate a quota 57, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la 16^ giornata. Padova-Rapallo per il secondo posto - Roma in agguato : La 16ma giornata del campionato italiano di Serie A1 di Pallanuoto femminile vedrà disputarsi sabato 21 alle ore 15.00 tre sole partite, in virtù dell’anticipo giocato mercoledì tra Catania e Milano, vinto dalle etnee per 16-6, e concesso per permettere alla formazione siciliana di disputare la Final Four di Eurolega. In questo turno riposa il Bogliasco, matematicamente certo di accedere alla Final Six che assegna il titolo. Queste tre ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : non omologato il risultato di Catania-Lazio. Gara da ripetere : Un risultato della 21ma giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile non è stato omologato: si tratta di quello riguardante la sfida tra Catania e Lazio, terminata 14-10 in favore degli etnei, che aveva permesso alla formazione siciliana di scavalcare in classifica proprio i capitolini. La società Lazio Nuoto però aveva presentato reclamo avverso l’omologazione del risultato, ed oggi i giudici sportivi nazionali della ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della 15ma giornata di Serie A1. Domitilla Picozzi cala il pokerissimo - bene Giulia Gorlero : La 15ma giornata del massimo campionato italiano di Pallanuoto femminile ha sottolineato, qualora ce ne fosse bisogno, la superiorità del Catania. In chiave salvezza il Messina ha perso quello che forse era l’ultimo treno per evitare la retrocessione senza la disputa dei play out. Andiamo a scoprire le migliori italiane in acqua nell’ultimo turno di Serie A1. Domitilla Picozzi (Roma): puntuale come una tassa. A pagarla, le avversarie ...

Pallanuoto - i migliori italiani della 21ma giornata di Serie A1. Stefano Luongo e Valentino Gallo sugli scudi : La 21ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha proposto diversi confronti interessanti, in particolare i tre match tra le squadre che si giocheranno la post season: in questo antipasto di Final Six Scudetto, ad avere la meglio, senza particolari patemi d’animo, sono state le squadre meglio piazzate in classifica. Da queste sfide sono usciti i nostri migliori italiani di giornata. Andiamo a scoprire chi sono. Valentino Gallo (Sport ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città Pallanuoto MASCHILE SERIE C : LA RARI NANTES IMPERIA TRAVOLGE IL CASTELFIORENTINO E VOLA IN ... : Poco altro da raccontare per quanto riguarda la cronaca del match: la RARI NANTES IMPERIA si è adattata senza difficoltà ad una vasca più piccola , lunga 25 metri 'contro' i soliti 33 della Cascione, ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Napoli-Sport Management 7-13. Mastini incontenibili in Campania : Sport Management inarrestabile: i Mastini espugnano la piscina del Napoli e volano solitari al secondo posto della classifica della Serie A1 di Pallanuoto maschile in attesa che domani Brescia affronti Savona. Punteggio finale della partita 7-13 per gli ospiti, che hanno chiuso la contesa dopo appena 16 minuti. Nel primo quarto difese allegre e reti a grappoli: a fare la differenza è la tripletta di Gallo, che spacca la sfida, portando lo score ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 20ma giornata. Turno interlocutorio - tutto secondo pronostico : Il 20° Turno della Serie A1 di Pallanuoto non ha offerto particolari sorprese: tutti i risultati hanno rispettato i pronostici della vigilia. Andiamo a scoprire cosa ci hanno riservato i sette incontri di giornata e come si è andata a modificare la classifica: l’unica a soffrire oltremodo è stata Brescia, che soltanto nell’ultimo quarto ha avuto la meglio sul Bogliasco per 8-10. Ordinaria amministrazione per la Pro Recco, che batte ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 20ma giornata. Turno che si annuncia interlocutorio per le prime posizioni : Turno infrasettimanale per la Serie A1 di Pallanuoto maschile, che domani scenderà in acqua per la 20ma giornata di gare, per poi lasciare spazio dapprima alle Coppe europee nel fine settimana pasquale, e poi alla Super Final di Europa Cup in quello successivo, quando sarà impegnato il Settebello. In questa giornata non dovrebbero esserci risultati a sorpresa, né scontri diretti in ottica post season. I campioni d’Italia della Pro Recco ...