Pallanuoto | Pro Recco vince big match

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Pro Recco batte Brescia e vince la regular season - Acquachiara in A2 : La 24ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto riserva due verdetti: la Pro Recco vince la regular season, l’Acquachiara retrocede in A2. Il big match di giornata tra la squadra ligure ed il Brescia è un concentrato di emozioni che si risolve soltanto nel finale: 9-8 il punteggio in favore dei recchelini, che restano a punteggio pieno e sono ormai irraggiungibili. L’Acquachiara invece resta ferma a quota zero e retrocede: fatale il ko ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 24ma giornata. Big match Pro Recco-Brescia - Lazio-Posillipo per evitare la zona play out : La 24ma giornata della regular season della Serie A1 di Pallanuoto andrà in scena interamente sabato 5 maggio e vedrà il big match tra Pro Recco e Brescia: i recchelini, schiacciasassi sia in Italia che in Europa, potranno blindare il primo posto al termine della stagione regolare, pur essendo già certi di entrare in gioco direttamente nelle semifinali della Final Six scudetto. La BPM Sport Management ne può approfittare per riavvicinarsi ai ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Eger 14-6. I liguri vincono il girone e pensano alla Final Eight : Pro Recco inarrestabile in Italia come in Europa: nella 13ma e penultima giornata di Champions League di Pallanuoto la formazione ligure asfalta 14-6 i magiari dell’Eger, seconda forza del Gruppo B, vince aritmeticamente la classifica del raggruppamento e guarda con ancor maggior fiducia alla Final Eight che si terrà a giugno a Genova, alla quale era già qualificata di diritto in qualità di società ospitante. Nel primo quarto i recchelini ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Posillipo-Pro Recco 0-11. Liguri senza pietà - restano a punteggio pieno : Pro Recco senza pietà: i campioni d’Italia inanellano la 23ma vittoria consecutiva nel campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile, battendo in trasferta il Posillipo con il roboante punteggio di 0-11, restando a punteggio pieno in classifica, a quota 69, dilagando oggi nella seconda parte di gara. Il primo quarto infatti si è chiuso sullo 0-0 e a metà gara i Liguri erano avanti soltanto per 2-0, grazie alle realizzazioni, a uomini pari, ...

Pallanuoto - Canottieri : c'è la Pro Recco : Giallorossi reduci dalla sconfitta casalinga contro i "mastini" dello Sport Management tenteranno di mettere in difficoltà i più quotati avversari . Non sarà facile, ma sul piano del gioco, la ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco dominante a Bucarest con la Steaua : Vittoria doveva essere e vittoria è stata, senza particolari patemi. Una Pro Recco non al top della forma (si sono visti tanti errori durante il match), sbanca Bucarest battendo nel dodicesimo turno della fase a gironi di Champions League i padroni di casa della Steaua per 13-6. L’obiettivo successo nel raggruppamento B ormai è davvero vicino. Primi due quarti molto equilibrati, con i rumeni che sono riusciti a tener testa ad un ...

Pallanuoto femminile - Final Four Eurolega 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : ... Esp, -UVSE BUDAPEST , Hun, ore 18.00 EKIPE ORIZZONTE , Ita, -KINEF KIRISHI , Rus, Sabato 21 aprile Finali ore 11.30 Finale 3° posto ore 13.00 Finalissima in streaming su len.tv

Pallanuoto femminile - Final Four Eurolega 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo la Final Four del Trofeo LEN, che ha visto Padova chiudere al quarto posto, ora tocca a Catania tentare il colpaccio a Kirishi, in Russia, nella Final Four dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Nel massimo torneo continentale per club, le etnee affronteranno in semiFinale le padrone di casa del Kirishi, alle 18.00 italiane di venerdì 20 aprile. Nell’altra semiFinale, che si giocherà nella stessa giornata, alle 16.30 italiane ...

Pallanuoto - Euro Cup 2018 : BPM Sport Management – Ferencváros - finale di ritorno. Programma - orari e TV : Si assegna il titolo: tutto pronto per la finale di ritorno della seconda manifestazione continentale per club di Pallanuoto. Si disputa infatti mercoledì 18 aprile l’ultimo appuntamento dell’Euro Cup: in acqua a Busto Arsizio la Sport Management che sogna la rimonta e il trionfo con gli ungheresi del Ferencváros. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari della finale: non è in palinsesto al momento una diretta TV. finale di ...

Pallanuoto - A1 2018 : risultati e classifica della 21ma giornata. Nessun problema per le prime della classe : 21ma giornata per la regular season del campionato di Pallanuoto di A1. Pochissimi problemi per le prime della classe: la Pro Recco continua nel suo periodo d’oro (davvero dominante in questa stagione) e batte 11-4 in trasferta l’Ortigia, mentre l’AN Brescia domina in una sfida piuttosto insidiosa contro l’RN Savona. Nell’anticipo di ieri la Sport Management si è imposta in casa della Canottieri. Andiamo a rivivere ...

Siracusa - Pallanuoto : domani il C.C. Ortigia sfiderà i campioni d'Italia della Pro Recco : Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Circolo Canottieri Ortigia.

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello si riscatta prontamente. Ungheria battuta 10-5 : Arriva il pronto riscatto per il Settebello nella Super Final di Europa Cup in quel di Rijeka (Croazia). La nazionale italiana, dopo la clamorosa sconfitta all’esordio ieri con la Spagna, riesce a trovare la vittoria battendo per 10-5 la forte Ungheria. A sorprendere non è tanto il risultato, ma la prestazione degli azzurri: una prova eccezionale da parte di Figlioli e compagni. Attacco e difesa sono agli opposti rispetto a ieri, non ...

Pallanuoto - Final Eight Europa Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : ... ma di certo la LEN trasmetterà in streaming tutte le sfide sul proprio sito internet, mentre, come accaduto per la prima fase, OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale delle ...

Pallanuoto - Final Eight Europa Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Oggi il Settebello si raduna a Trieste: la nazionale italiana di Pallanuoto si appresta a rifinire la preparazione in vista della partenza per Rijeka, in Croazia, dove da giovedì avrà inizio la Super Final di Europa Cup 2018. Dopo le prime tre giornate dedicate alla fase a gironi, domenica spazio alle Finali. Al momento non vi sono informazioni sulla copertura televisiva dell’evento, ma di certo la LEN trasmetterà in streaming tutte le sfide sul ...