Palermo : 36% utenti non paga Tari - mancati versamenti per oltre 46 mln (2) : (AdnKronos) - Il Comune ha così deciso di avviare una 'operazione compliance', offrendo ai palermitani un’altra possibilità prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento con aggravio di sanzioni. I morosi riceveranno una lettera nella quale si spiega che il mancato versamento può ess

Turismo : Palermo - 36 strutture non versano imposta di soggiorno : Palermo , 5 mag. (AdnKronos) - Sono 36 le strutture ricettive di Palermo , tra alberghi, b&b e case vacanze, multate per il mancato versamento dell' imposta di soggiorno . Le sanzioni, 77 in tutto, riguardano il primo quadrimestre del 2018 e riguardano una percentuale di inadempienti di circa il 20%. I

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe : “in Sicilia - da Palermo - farò altri 724 km a piedi - attraverserò ben 36 paesi - in circa 45 giorni” : “Tanti i Siciliani che mi hanno contattato appena si è diffusa la notizia del mio arrivo. Una signora di Agrigento mi ha scritto che in occasione del mio passaggio, preparerà la stessa cena che lo scrittore tedesco Wolfgang Goethe consumò nel 1787 quando arrivò nell’allora Girgenti. In Sicilia, da Palermo, farò altri 724 chilometri a piedi, attraverserò ben 36 paesi, in circa 45 giorni. Entrerò nella Valle del Belice a 50 anni dal terremoto. ...