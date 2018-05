Pagelle Milan Verona | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 36^ giornata - primo

Milan - le Pagelle di Suso : il numero 8 stecca : Troppe occasioni fallite sotto porta, Suso contro il Bologna è stato tra i peggiori. Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi italiani: Gazzetta dello sport: 5,5 Tuttosport: 5 Calciomercato.com: 5,5

Milan-Benevento - le Pagelle dei rossoneri : "Ci siamo mossi come una banda musicale". E' impietosa l'analisi di Gattuso dopo Milan-Benevento, l'anticipo di Serie A che si è concluso con un clamoroso 0-1. I campani festeggiano per la ...

Milan-Benevento 0-1 : l’Europa è lontana. Gattuso : mi vergogno | Pagelle| Classifica : Dopo il rocambolesco 2-2 dell’andata i campani, pur con un piede in B, fanno di nuovo punti contro i rossoneri: espugnano San Siro con la loro prima vittoria esterna in A

Milan-Benevento 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Milan-Benevento 0-1, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un incredibile anticipo serale valido per la 34^ giornata del campionato di Serie A, importante prestazione del Benevento che non si arrende nonostante una stagione negativa, il Milan invece continua a dimostrarsi in un momento negativo, la squadra di Gattuso sembra aver mollato dopo una striscia di risultati positiva, la prestazione di oggi non è stata positiva, il pensiero è ...

Milan - le Pagelle di Rodriguez : segnali di crescita dello svizzero : Lo svizzero è stato molto positivo in marcatura su Callejon, ecco i voti dei principali quotidiani sportivi: TUTTOSPORT: 6 GAZZETTA dello SPORT: 6,5 CALCIOMERCATO.COM: 6,5

Milan-Napoli - le Pagelle : Donnarumma salva i rossoneri - Milik condanna Sarri : pagelle MILAN G. Donnarumma 8 Una parata incredibile sul tiro ravvicinato di Milik che vale più di un gol. CALABRIA 5.5 Quando Insigne lo punta, tutto diventa più difficile. MUSACCHIO 6 Sbaglia ...

Milan-Napoli 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Milan-Napoli 0-0, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il big match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Napoli che hanno dato vita ad una partita spettacolare, 0-0 che probabilmente non serve a nessuno. La squadra di Sarri doveva ritrovarsi il più vicino possibile alla Juventus in vista della scontro diretto, pareggio che quindi complica un pò la situazione in vista delle prossime giornate, stesso ...