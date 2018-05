Otto ragazzi dell' istituto Luosi alle finali nazionali degli EB Games

Monza - gang di ragazzini rapinavano gli studenti pendolari con coltelli e pistole. Arrestati Otto giovani : sei sono minorenni : Si appostavano alla fermata dell’autobus, in stazione o sul treno. Luoghi all’apparenza tranquilli, frequentati di mattina dagli studenti diretti a scuola. Ma all’improvviso tiravano fuori coltelli e pistole per rapinarli. Hanno agito così per almeno 21 colpi gli otto ragazzi, di cui sei minorenni, Arrestati dai carabinieri di Vimercate. La gang di ragazzini è stata scoperta grazie alle testimonianze delle persone aggredite e ...

Ragazzine stuprate - sOtto accusa un pastore evangelico : "Fai sesso con me - Dio vuole così" : È una storia atroce e surreale quella che arriva da Avellino. Un pastore evangelico di 85 anni è indagato per violenza sessuale e riduzione in schiavitù: l’uomo in oltre vent’anni avrebbe abusato di diverse vittime...

“Sparisci ragazzina!”. UeD colpo di scena di Nicolò Brigante. Settimane di dolori per le corteggiatrici e di indecisione per il tronista : ma adesso c’è il bOtto. In esterna e in studio per la pretendente si è messa (inaspettatamente) male : Il Trono Classico procede ed è tempo di bilanci per i tronisti: nella nuova puntata i protagonisti saranno Nicolò e Mariano che sembrano, però, essere sempre più lontani dalla loro scelta. Ma i colpi di scena non sono certo mancati, per poter vedere cosa è accaduto nell’ultima registrazione dovremmo aspettare ancora, ma i rumors si sono già diffusi a macchia d’olio. In particolare ci sono novità importanti riguardo a Nicolò ...

Torino - morta 15enne sOtto un treno a Porta Susa/ Ultime notizie - la ragazzina è caduta davanti ai compagni : Torino, morta ragazzina sotto un treno nella stazione di Porta Susa: Ultime notizie, la 15enne caduta sui binari davanti agli occhi dei compagni. La dinamica ancora da verificare(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:02:00 GMT)

'MeccaniCOtto' - 'GiuCo' e 'ChiccoCOtto' - così il COttolengo inserisce i ragazzi disagiati : nel lavoro e nello sport : ... un ufficio meccanico che fa tagliandi auto in 40 minuti e dà una ''carta d'identità' per essere assunti'; e il laboratorio legato al mondo delle macchinette di snack, bevande e caffè. E poi quello ...