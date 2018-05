Ostia | OrfiniPd | da Raggi solo promesse | illegalità diffusa

romadailynews

: Ostia, Orfini(Pd), da Raggi solo promesse, illegalità diffusa: “Ieri vi ho raccontato del… - romadailynews : Ostia, Orfini(Pd), da Raggi solo promesse, illegalità diffusa: “Ieri vi ho raccontato del… -

(Di sabato 5 maggio 2018) “Ieri vi ho raccontato del ponte dell’Osa. Oggi ero esattamente dalla parte opposta di Roma. Circa 40 km più a ovest: sul bellissimo mare di. O meglio ero a combattere per poter passeggiare liberamente sul mare, come ogni giorno devono fare migliaia di cittadini. Perché il mare diè ancora sequestrato. Chi segue questa pagina sa quante battaglie abbiamo fatto insieme a Stefano Esposito e al Pd disu questo tema”. A scriverlo su Facebook è Matteo Orfini, presidente del Pd. “Purtroppo pochissimo è cambiato da allora. Il lungomuro che impedisce l’accesso al mare è lì. I varchi chiusi anche. Gli stabilimenti balneari pieni di abusi anche. Le concessioni irregolari non sono state fatte decadere. Le poche spiagge libere sono abbandonate prive di servizi. E sporche. O chiuse. Oggi il #ComitatoMarePerTutti ha organizzato un presidio davanti a una ...