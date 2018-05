Ora la minoranza Pd teme l' asse tra Renzi e Forza Italia | Suicidio politico

Direzione PD - i renziani chiedono supporto con una raccolta firme : scoppiano le polemiche tra la minOranza : 15.10 - Piccola bufera nella tarda mattinata di oggi, legata a un sito internet nato a tempo di record e non legato direttamente al Partito Democratico. SenzaDiMe.it, registrato da un elettore del PD, tale Alberico De Luca, aveva elencato tutti i membri della Direzione del PD dividendoli in favorevoli o contrari alla trattativa con M5S, dedicando una parte anche a chi non si era ancora espresso pubblicamente in modo chiaro.È bastata però una ...

Pd - Renzi : “No alla conta” - ma la minOranza insiste : Pd, Renzi: “No alla conta”, ma la minoranza insiste Il segretario uscente: “E’ un bluff dire che i numeri in Direzione sono favorevoli all’accordo”. Un documento dei Renziani chiede di non andare alla conta. Franceschini: “Qualcosa di profondo non va”. Caos e omissis sul sito “senzadime” Continua a leggere

Pd - Renzi : 'No alla conta in direzione' - Ma la minOranza insiste : L'ira di Franceschini :"Qualcosa di profondo non va" - "Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, c'è qualcosa di ...

Pd - Renzi : "No alla conta" - ma la minOranza insiste : Il segretario uscente: "E' un bluff dire che i numeri in Direzione sono favorevoli all'accordo". Un documento dei Renziani chiede di non andare alla conta. Franceschini: "Qualcosa di profondo non va". Caos e omissis sul sito "senzadime"

Pd - Renzi : 'No alla conta in direzione' - Ma la minOranza insiste : L'ira di Franceschini :"Qualcosa di profondo non va" - "Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, c'è qualcosa di ...

Pd - Renzi : "No alla conta" - ma la minOranza insiste : Il segretario uscente: "E' un bluff dire che i numeri in Direzione sono favorevoli all'accordo". Un documento dei Renziani chiede di non andare alla conta. Franceschini: "Qualcosa di profondo non va". Caos e omissis sul sito "senzadime"

PD - DOCUMENTO RENZIANI “NO CONTE IN DIREZIONE NAZIONALE”/ Scontro Renzi-minOranza : “stallo colpa M5s-Salvini” : Renzi, caos Pd verso la DIREZIONE Nazionale di domani: DOCUMENTO RENZIANI chiede di non fare CONTE e di riscrivere le regole con tutti. Franceschini, Martina e Gentiloni cosa diranno?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:50:00 GMT)

Governo di tregua - balneare o di minOranza : cosa può fare Mattarella per evitare le elezioni : Se lo stallo per la formazione del nuovo Governo dovesse proseguire e non si dovesse trovare l'accordo per un esecutivo politico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe valutare alcune ipotesi per rinviare il ritorno alle urne senza, nel frattempo, conseguenze per il Paese. Ecco tutte le possibilità che ha il capo dello Stato, dal Governo di tregua a quello balneare.Continua a leggere

Sajid Javid sostituisce Amber Rudd/ Gb - May sceglie nuovo Ministro dell'Interno : è della minOranza pachistana : Nominato il nuovo Ministro degli interni dopo le dimissioni di Amber Rudd, si tratta del primo appartenente a una minoranza etnica in questo compito, il pachistano Sajid Javid(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:11:00 GMT)

Gruppi di maggiOranza e minOranza solidali con il sindaco dopo l'incendio della casa estiva : Attraverso lo stesso senatore - ha aggiunto la forza politica - abbiamo segnalato la carenza di personale presso la stazione dei Carabinieri di Crosia. E da allora due unità in più, rispetto allo ...

La mossa di Renzi : sì a governo di minOranza - Pd verso l'astensione : La netta chiusura al M5S era attesa. Meno l'offerta di un nuovo patto per le riforme costituzionali che dovrebbe permettere al Paese di uscire dall'attuale situazione...

Tajani : 'Governo di centrodestra di minOranza sostenuto da parlamentari di buona volontà' : Per rilanciare l'economia 'non serve il reddito di cittadinanza, bisogna aiutare le imprese, gli artigiani, ridurre la pressione fiscale, magari utilizzando i fondi europei, agevolare chi assume'. ...

Tajani : 'Governo di centrodestra di minOranza sostenuto da parlamentari di buona volontà' : Per rilanciare l'economia 'non serve il reddito di cittadinanza, bisogna aiutare le imprese, gli artigiani, ridurre la pressione fiscale, magari utilizzando i fondi europei, agevolare chi assume'. ...

Salvini : 'Noi non cambiamo i programmi' Berlusconi pensa a un governo di minOranza : Il centrodestra ribadisce la propria unità mentre il candidato premier attacca: ' Voglio il governo con chi ci darà una mano a realizzare gli obbiettivi, a cominciare dalla cancellazione della legge ...