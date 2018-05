OneDrive per Android | adesso è possibile spostare l’app nella scheda SD

OneDrive per Android : introdotto il supporto a Oreo e alla funzione File Restore : L’applicazione ufficiale di OneDrive sviluppata per gli smartphone Android ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento che porta la versione alla numerazione 5.7. Nel nuovo update troviamo alcuni fix di bug e due novità le quali, pur essendo poche, sono comunque molto interessanti. Microsoft ha provveduto finalmente a integrare il pieno supporto ad Android O con una migliore gestione delle notifiche e delle risorse consumate in ...

Office 365 : maggiore sicurezza per Outlook e OneDrive : Microsoft ha annunciato di voler migliorare la sicurezza dei servizi offerti da Office 365 introducendo nuove funzionalità che hanno il fine di proteggere gli utenti da eventuali malintenzionati. Innazitutto è stata presentata una nuova funzionalità di rilevamento e recupero per contrastare i ransomware; Microsoft ora può rilevare gli attacchi ransomware e aiutare gli utenti a ripristinare, tramite File Restore, il loro account OneDrive a un ...

OneDrive : la funzionalità File Restore sarà disponibile per tutti gli abbonati : Una recente funzionalità che Microsoft ha introdotto in OneDrive è indubbiamente “File Restore” e presto sarà disponibile per tutti gli abbonati a Office 365. Il Colosso di Redmond ha, infatti, comunicato sul proprio blog ufficiale di stare attualmente lavorando per portare questa feature anche agli abbonati Office 365 Home e Personal in quanto ad oggi è accessibile solo ed esclusivamente da tutti coloro che hanno sottoscritto ...