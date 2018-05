: Olanda, uomo accoltella tre persone a L'Aja - gortombina : Olanda, uomo accoltella tre persone a L'Aja - CybFeed : #News #Olanda, accoltella 3 persone: arrestato - NotizieIN : Olanda, accoltella 3 persone: arrestato -

Ha gridato "Dio è grande" in arabo (Allah Akbar, ndr) e ha aggredito treferendole con un coltello. E' successo in una strada vicino alla stazione dell'Aja, in. L'aggressore ha colpito una persona in un bar, almeno 5 volte, secondo testimoni. Poi è uscito e ha ferito le altre due, anche al collo. La polizia lo hadopo averlo ferito alle gambe perché opponeva resistenza e non voleva consegnare il coltello. Era noto alle forze dell'ordine per problemi mentali.(Di sabato 5 maggio 2018)