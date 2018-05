Occupazione | valore positivo a marzo 2018 secondo Istat

Blastingnews

(Di sabato 5 maggio 2018) Notizie incoraggianti sul fronte del lavoro in Italia. Dopo il triste dato sui poveri in Italia VIDEO l'rivela un dato. Ail tasso disi attesta al 58,3%,che è cresciuto di 0,2 punti percentuale rispetto a febbraio e che rappresenta la quota più alta dal 2008, anno in cui è cominciata la grande crisi finanziaria. Proprio dal luglio 2008 non si è mai raggiunto il picco degli occupati registrato ascorso, ossia 23.134.000 unita'. Il datoè confermato da Il Sole 24 Ore. Dall'inizio delsono aumentati gli occupati rispetto all'anno precedente, sia uomini che donne, ma sono soprattutto ultracinquantenni, impiegati per lo più con contratti a tempo determinato. Dise inattivita' Facciamo un po' di chiarezza sui termini relativi al lavoro. Gli inattivi sono coloro che non cercano lavoro e non studiano. I ...