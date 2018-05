Occupazione femminile | Eurostat | Sicilia ultima in Europa

Occupazione femminile - la Sicilia è ultima in Europa : lavora solo il 29 - 2% delle donne : Le ultime 4 regioni in Europa per tasso di Occupazione femminile sono in Italia con la Sicilia che si conferma fanalino di coda. Tra il 2016 e il 2017 - secondo quanto si legge nelle tabelle Eurostat ...

Ue - in Italia le 4 regioni agli ultimi posti per tasso di Occupazione femminile. Sicilia maglia nera : La Sicilia mantiene il primato negativo con solo il 29,2% delle donne tra i 15 e i 64 anni che risulta occupata a fronte del 62,4% medio Ue e del 48,9% medio in Italia. Seguono la Campania (29,4%), la Calabria (30,2%) e la Puglia (32%)

Lavoro : cresce Occupazione femminile in Fvg - 58 - 4% nel 2017 - Udine 20 : Al contempo permangono, seppur attenuate, alcune criticità legate al percorso storico compiuto dalle donne nel mondo del Lavoro: le differenze salariali, la bassa percentuale di dirigenti nell'ambito ...

Occupazione femminile motore della crescita : il Pd riparta anche da qui : L'Italia è un Paese sempre più vecchio. Ce lo ricorda l'Istat ogni volta che aggiorna le statistiche sui nuovi nati: 12mila bambini solo fra il 2015 e il 2018. 100 mila in meno negli ultimi 8 anni.Il crollo delle nascite è un serio problema di cui dobbiamo occuparci se vogliamo tornare a essere un Paese vitale e con un futuro. Un problema che non affligge solo l'Italia ma tutti i paesi europei, che hanno messo in campo ...

È record per l’Occupazione femminile Bene il Pil all’1 - 5% - deficit in calo : record storico dell’occupazione femminile, che tocca il 49,3% (comunque quasi 20 punti percentuali inferiore a quella degli uomini, pari al 67%). Più occupati, ma crescono i dipendenti a tempo determinato e calano i permanenti e gli indipendenti