Nuovo sondaggio | se si votasse ora | vittoria della Lega | ristagno 5Stelle

(Di sabato 5 maggio 2018) Ormai sono passati due mesi interi dall'ultima tornata elettorale che non ha visto nessun vincitore ma, in realta', anche nessun perdente per chi è rappresentato in Parlamento. Questo perché per formare qualsivoglia governo potrebbero essere necessari anche i voti di chi ha poca rappresentanza istituzionale, gruppo Misto compreso. La situazione di stallo creatasi è realmente preoccupante, sia per i cittadini stessi che per le forze politiche in campo che ancora stanno discutendo su come uscire da questo empasse. Il successoTutto è dovuto ad un legge elettorale che non permette di ottenere una maggioranza per governare, se non in presenza di preferenze molto significative. Motivo per cui uno degli obiettivi politici, trasversalmente condiviso da tutti i partiti, è la riforma del sistema elettorale: una nuova legge che, però, non potra' mai essere discussa se non ci ...