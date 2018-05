Nuovo raid aereo russo in Siria | è ancora strage di civili

Shadow of the Tomb Raider / Arrivano le prime immagini del Nuovo videogioco con Lara Croft protagonista : Shadow of the Tomb Raider, Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista. Diverse e interessanti le novità pronte a travolgere gli appassionati della saga.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:34:00 GMT)

Napoli - la stesa del 25 aprile : Nuovo raid a pochi passi dal Policlinico : Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi nella zona dell?Anticaglia, a pochi passi dal Vecchio Policlinico. I residenti parlano di almeno sei o sette colpi, che...

Napoli - Nuovo raid sul lungomare : tre 17enni aggrediti dal branco : Ancora violenza sul lungomare, e di nuovo scatenata da giovanissimi. Torna in azione il 'branco selvaggio' lungo via Partenope. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, a due passi dai grandi ...

Instinct - su Raidue il Nuovo crime che fa più notizia per l'omosessualità del protagonista : Instinct rischia di far parlare di sé più per il suo protagonista che per le trame che si svilupperanno nel corso degli episodi. Perché la serie tv in onda su Raidue da questa sera, 08 aprile 2018, alle 22:10, ha come protagonista un professore dichiaratamente omosessuale. "Il primo protagonista gay di una serie generalista americana", titolano alcuni giornali: certo, fa notizia, ma si dimenticano di un certo Will Truman (Eric McComack), ...

Sorpresa per Shadow of the Tomb Raider - gradito ritorno per il Nuovo capitolo? : Tutti sappiamo che il capitolo finale della trilogia della nuova era di Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider, sarà presentato in pompa magna il prossimo 27 aprile. Sarà sicuramente mostrata la storia, il gameplay magari con qualche video. Lo sviluppatore Crystal Dynamics ultimamente ha pubblicato un artwork di Lara, molto bello, che potrebbe aver svelato un gradito ritorno. Parliamo della possibilità di usare la doppia pistola. L'arma più ...

Shadow of the Tomb Raider : pubblicato un Nuovo artwork di Lara Croft : Chi sta attendendo l'arrivo del nuovo Shadow of the Tomb Raider, annunciato qualche tempo fa, avrà piacere di saper che è disponibile un nuovo artwork ritraente una Lara Croft decisamente agguerrita.Nell'immagine riportata da Resetera possiamo vedere, sullo sfondo, la piramide precolombiana e un'ampia eclissi di sole, mentre la nuova Lara è tratteggiata in una posa e con colori decisamente più tenebrosi e agguerriti. Dotata di pugnale da ...

TOMB RAIDER/ Il Nuovo film con Lara Croft che pecca di prudenza : Il personaggio di Lara Croft torna al cinema, ma non più interpretata da Angelina Jolie. Il film di Roar Uthaug sembra perdere un'occasione importante.

Torna 'The Voice of Italy' su Raidue dal 22 marzo ed è tutto Nuovo : Torna in televisione il talent show musicale di 'Rai 2': 'The Voice of Italy' e nella nuova versione che il direttore di Raidue Andrea Fabiano ha chiamato 'della restaurazione', i quattro coach ...

Shadow of the Tomb Raider : trapela in rete il trailer del Nuovo gioco di Lara Croft : Shadow of the Tomb Raider sarà annunciato in via ufficiale il 15 marzo ma su Facebook trapela di già il trailer del gioco, riporta Gematsu.L'attesa nuova avventura della nostra eroina Lara Croft uscirà su Playstation 4, PC e Xbox One, come sappiamo già. Il gioco uscirà il 14 settembre 2018 e avrà sia dei pre-order bonus che delle edizioni limitate, che saranno svelate nella giornata del 27 aprile. Square Enix il 7 dicembre 2017 ha definito il ...

Titolo e data di uscita del Nuovo Tomb Raider spuntano grazie al sito ufficiale del gioco : Sappiamo da tempo che un nuovo Tomb Raider è all'orizzonte poiché il suo sviluppo è stato confermato alla fine del 2017. Ma oggi, apprendiamo quelli che sembrano essere i primi dettagli del prossimo viaggio di Lara Croft grazie al sito web del gioco.Come riportato da Dualshockers, oggi il sito web ufficiale di Tomb Raider è stato aggiornato per preparare una sorta di annuncio che si terrà domani mattina. Dopo aver visitato il sito, l'unica cosa ...