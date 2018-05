Nintendo continuerà a supportare il 3DS

eurogamer

(Di sabato 5 maggio 2018) In una sessione di Q&A in occasione della presentazione degli ultimi risultati finanziari, l'attuale presidente diTatsumi Kimishima ha confermato che la console portatile 3DSad essere supportata.Come riporta WCCFtech infatti l'intendo della compagnia è quello di continuare a3DS fino a quando Switch non diventerà un sistema posseduto dall'utente singolo, per cui 3DS e Switch continueranno a coesistere ancora per un po'.Infatti il supporto per 3DSper l'anno prossimo, il 2019, e oltre. La console è estremamente portatile, vanta un parco titoli vastissimo ed un prezzo che la rende accessibile per tutte le tasche. Le previsioni sono dunque che la domanda di 3DS continui anche durante questo anno fiscale.Read more…