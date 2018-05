huffingtonpost

: Neonato negato dal tribunale, madre se lo porta via. La donna, in ospedale a Salerno per la poppata, si è allontana… - Agenzia_Ansa : Neonato negato dal tribunale, madre se lo porta via. La donna, in ospedale a Salerno per la poppata, si è allontana… - fabio_falabella : RT @HuffPostItalia: Neonato negato dal tribunale, la madre lo rapisce dall'ospedale di Salerno. In corso le ricerche - bassairpinia : CAMPANIA. Neonato negato dal tribunale: la madre lo 'ruba' e scappa via - -

(Di sabato 5 maggio 2018) Sono inle ricerche di una donna, probabilmente di origine polacca, che nella serata di ieri ha prelevato e portato via con sé il figlio di circa un meseRuggi di Aragona di. Il piccolo non le era stato ancora affidato per disposizione del. La donna - come ogni giorno - si recava inper la consueta poppata.e immagini ripresee telecamere, la si vede allontanarsi a piedi in compagnia di un uomo con un porta enfant in direzione della metropolitana.Il piccolo era ricoverato nel reparto dilogia - Terapia Intensiva Neonatale da dove è stato prelevatointorno alle 21 di ieri. Immediato è scattato l'allarme da parte dei sanitari che hanno allertato le forze dell'ordine. Una situazione difficile e già monitorata quella della donna. La signora, infatti, ha altri due figli avuti da ...