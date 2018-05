Nel weekend di Jerez | su Sky torna “The Test”

Calciomercato - Ante Coric alla Roma?/ Il talento croato atteso Nel weekend in Italia per la firma : Ante Coric, talento croato della Dinamo Zagabria, sarebbe ad un passo dalla Roma. Il d.s. giallorosso Monchi attende nel weekend Coric per la chiusura dell'affare(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:10:00 GMT)

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no Nel weekend del 5 e 6 maggio : MANUEL di Dario Albertini. Con Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Renato Scarpa. Italia 2017. Durata 98’. Voto 4/5 (DT) “Adesso tu esci e trova la tua strada”. Manuel è diventato maggiorenne. Dopo molti anni sta per uscire da un istituto minorile per chi non ha sostegno familiare. Faccia spigolosa e asimmetrica, capelli rasati a metà cranio, Manuel è un tipo giusto, un tipo buono e tollerante. Sua madre, inoltre, potrà uscire dal carcere ...

Temperature in diminuzione al Centro-Sud - ma in lenta ascesa Nel weekend : Roma - SITUAZIONE. Un profondo vortice mediterraneo si sta avvicinando all'Italia centro-meridionale dando via ad un'ondata di maltempo che innescherà anche un deciso calo delle Temperature al Centro-Sud già da giovedì, mentre al Nord la diminuzione risulterà più contenuta. Nel corso del week-end, tuttavia, il vortice inizierà molto gradualmente a perdere energia e l'instabilità, pur sempre ...

Superbike - Mondiale 2019 : la Dorna vorrebbe portare a tre il numero di gare Nel weekend : Il gestore del Mondiale Superbike, promoter anche del MotoMondiale, avrebbe in serbo importanti novità in vista del prossimo campionato. Dorna, infatti, sta seriamente pensando ad aumentare il numero di gare nello stesso weekend: dalle due manche che si disputano il sabato e la domenica a tre run. A rivelarlo, come riporta corsedimoto.com, è il direttore Daniel Carriera, intervistato da speedweek: “Stiamo pensando a come cambiare il format ...

Fernando Alonso pronto per il Mondiale Endurance! Nel weekend il debutto con la 6 ore di Spa - verso Le Mans : Fernando Alonso è pronto per fare il proprio debutto nel Mondiale Endurance (WEC). Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, dopo aver partecipato alla 500 Miglia di Indianapolis e alla 24 Ore di Daytona, si cimenterà in questa nuova avventura. La 6 Ore di Spa Francorchamps, circuito in cui corrono anche i bolidi della categoria regina, sarà il primo appuntamento stagionale. La 6 ore di Spa scatterà sabato 5 maggio alle ore 13.30 e si ...

Boxe - Nino Benvenuti operato di calcoli renali. Intervento riuscito - a casa Nel weekend : sospiro di sollievo : Sono giorni difficili per Nino Benvenuti che è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e ha fatto spaventare tutti gli appassionati di sport. L’ex Campione del Mondo di Boxe, una vera e propria icona della nobile arte che pochi giorni fa ha compiuto 80 anni, ieri è stato operato di calcoli renali: l’Intervento, durato circa 40 minuti, è perfettamente riuscito e Nino è già tornato a sorridere accanto all’amata moglie Nadia ...

AVENGERS - INFINITY WAR/ È il film più visto della storia Nel primo weekend al cinema : battuto anche Star Wars : AVENGERS - INFINITY War è il film più visto della storia del cinema nel primo weekend di uscita: i dati si riferiscono alle proiezioni in tutto il mondo.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 10:07:00 GMT)

"Pioggia Nel weekend" - ma c'è il sole : sindaco contro i siti che sbagliano il meteo : Doveva essere un weekend di pioggia e freddo a Sanremo. O almeno così avevano previsto gli esperti di alcuni siti di previsioni meteo, con il rischio di scoraggiare turisti e visitatori. Una situazione a cui il sindaco della...

“Avengers : Infinity War” ha incassato 630 milioni di dollari Nel suo primo weekend al cinema - la cifra più alta di sempre : Avengers: Infinity War – l’ultimo film della Marvel dedicato ai suoi famosi personaggi – ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo weekend al cinema, la cifra più alta di sempre. Il precedente record di incassi nel primo weekend al The post “Avengers: Infinity War” ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo weekend al cinema, la cifra più alta di sempre appeared first on Il Post.

Qualifiche GP Azerbaijan in esclusiva live su Sky. Nel weekend anche F2 e Ferrari Challenge : Il Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 è tutto in diretta esclusiva su Sky Sport F1. Sabato, alle ore 12, le terze prove libere, seguite dalle Qualifiche che saranno in diretta anche su Sky Sport 2 (alle ore 15). Domenica 29 aprile alle 14.10 la gara live anche su Sky Sport 1. Non solo Formula 1 nel weekend di motori di Sky Sport: sabato e domenica, in pista anche...

Memoria al chiar di luna - Nelle terre del Pignoletto : il weekend nei dintorni di Bologna : Bologna - Un'escursione in notturna al parco di Monte Sole, grazie al chiaro di luna. Una passeggiata nelle terre del Pignoletto, e una camminata alla ricerca delle peonie in fiore e delle erbe ...

Valle Roya : occhio ad Alice - come nuova - Nello stesso posto per il lungo weekend : Si prepara un nuovo - e questa volta veramente lungo - weekend tra il Piemonte e la Costa Azzurra e, come sempre, il passaggio in Valle Roya per gli automobilisti sarà regolato dal radar Alice, vera e ...

Meteo - l'anticiclone Apollo ha le ore contate : Nel weekend arriva il maltempo : Sembrava già estate e invece il maltempo sta per tornare. L?anticiclone europeo Apollo ormai ha le ore contate. Se riuscirà a proteggere l?Italia per la festa di oggi 25...

Meteo - il caldo ha le ore contate : pioggia e temperature basse Nel weekend : Dopo il bel tempo del ponte del 25 aprile arriva sull'Italia la pioggia. Già da giovedì 26 aprile le temperature inizieranno a calare a partire dalle regioni settentrionali e in seguito anche altrove. Previsti forti rovesci nel weekend.Continua a leggere