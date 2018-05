Nel deserto californiano si fa surf sulle onde artificiali

Un deserto di emozioni Nel video di Emma per Mi parli piano - nuovo singolo da Essere qui : Il video di Emma per Mi parli piano ci porta dritti nel deserto. La clip è stata girata durante la permanenza dell'artista a Las Vegas, dove ha tenuto un concerto in occasione della Latin Week organizzata da Billboard. La clip che ha voluto dedicare a Mi parli piano è in anteprima su Corriere dal 4 maggio, data scelta per la rotazione radiofonica del terzo estratto da Essere qui, dopo L'Isola ed Effetto Domino. La protagonista è proprio ...

lacrime Nel deserto - il burning man festival perde il suo fondatore larry harvey - Cronache : Sono oltre 70 mila i partecipanti a questo festival nel quale concerti, workshop, spettacoli e giochi possono essere liberamente organizzati da chi arriva sul luogo della manifestazione. Nel 2015 il ...

MALI - IL FESTIVAL Nel DESERTO/ Musica dei Tuareg sfida gli jihadisti dopo la strage al confine col Niger : Musica contro la guerra: lo scorso febbraio si è tenuto di nuovo nella capitale del MALI il FESTIVAL nel DESERTO che era stato sospeso per via della guerra civile nel paese(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:12:00 GMT)

Il festival Nel deserto in Mali che sfida la guerra dei jihadisti : Musicisti e pubblico hanno affollato la nuova edizione del festival nonostante la guerra che dura da cinque anni. Ma il paese è stanco e il turismo è in declino. Leggi

Maltempo in Medio Oriente : Israele - Arabia Saudita e Siria in ginocchio. Tanti morti - anche molti bambini - per le grandi piogge Nel deserto [VIDEO] : Le condizioni meteorologiche che sta vivendo Israele in questi giorni non sono normali per la fine di aprile. Forti piogge sono accompagnate da tuoni, fulmini, grandine e forti raffiche di vento, insieme ad un notevole calo delle temperature. Nelle regioni centrali e settentrionali sono caduti chicchi di grandine dalle dimensioni di una palla da golf! Negozi, strade e abitazioni di Tel Aviv e Gerusalemme sono inondatI, così come aree del deserto ...

Israele : improvvisa inondazione Nel deserto - recuperata la 10ª vittima : E’ stato recuperato il corpo della decima vittima causata da una improvvisa inondazione di un “wadi” (una vallata desertica) vicino al Mar Morto: lo hanno riferito le squadre di soccorso israeliane che in nottata sono riuscite a recuperare il cadavere di una ragazza che per molte ore era stata data per dispersa. I giovani presenti sul posto partecipavano ad un corso di preparazione al servizio militare. L'articolo Israele: ...

Energia verde dal deserto : la possibile novità Nell’Africa Subsahriana : Recentemente nell’Africa centrale è stato avviato un progetto per rendere il deserto una risorsa, mediante la produzione di Energia solare. Con tutto quel sole, infatti, si potrebbero generare 10 mila megawatt per soddisfare i bisogni di 250 milioni di persone che vivono nelle zone limitrofe alla Grande Muraglia verde, cioè quella striscia verde ideale che attraversa tutto il continente africano subsahriano da un oceano all’altro. Con i quasi 10 ...

METEO - SABBIA DEL SAHARA E TEMPORALI IN ARRIVO/ Le previsioni : Nel weekend vento - caldo e polvere del deserto : METEO, SABBIA del SAHARA e TEMPORALI nel weekend: polvere del deserto su tutta la nostra penisola. Nei prossimi giorni si depositerà sulle nostre regioni del pulviscolo sahariano(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:17:00 GMT)

Aicha des Gazelles - l'emozionante rally femminile Nel deserto del Marocco [VIDEO] : In questo rally nel deserto per sole donne si fa a meno di cellulari, GPS e altre "diavolerie" elettroniche Prende il nome Aïcha des Gazelles, il rally automobilistico per sole donne che ogni anno si ...

Meteo - sabbia del Sahara e temporali Nel weekend/ Polvere del deserto su tutta la nostra penisola : Meteo, sabbia del Sahara e temporali nel weekend: Polvere del deserto su tutta la nostra penisola. Nei prossimi giorni si depositerà sulle nostre regioni del pulviscolo sahariano(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:23:00 GMT)

Leu - al Colle dopo la traversata Nel deserto : Si erano proposti come l'alternativa di sinistra a populismi e demagogie, a personalismi e sovranismi. L'esito è noto: non pervenuti. Sconfitti nelle urne e scomparsi dai radar. I Liberi e Uguali di ...

Al-Ula - la nuova Petra Nel deserto saudita : Nel bel mezzo del deserto nella regione nord-occidentale dell'Arabia saudita, si può trovare un luogo spettacolare e magico: le rovine di Al-Ula. Il sito archeologico, per i colori delle...

Papa Francesco - “basta preti invasati”/ “Siate semplici ed equilibrati : innalzate Nel deserto Croce di Cristo” : Papa Francesco ai Missionari della Misericordia: "basta preti invasati, siate miti, semplici ed equilibrati. innalzate nel deserto di oggi la Croce di Cristo che è salvezza"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:30:00 GMT)

F1 - GP Bahrein 2018 : Ferrari - cerca la fuga! Le Rosse volano Nel deserto - Sebastian Vettel vuole il bis. Lewis Hamilton per la rimonta : La Ferrari vuole volare via sotto i riflettori del deserto e fare scacco matto, la Mercedes è costretta a inseguire disperatamente come forse nessuno ci si aspettava. Questi sono i temi caldi del GP del Bahrein, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno in programma oggi pomeriggio (ore 17.10): si preannuncia una gara vibrante e con tanti possibili colpi di scena ma con la certezza che le Rosse partiranno con tutti i favori del pronostico, forti ...