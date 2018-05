Nei meandri della Luna si nascondono tracce d’acqua | nuove conferme da analisi di

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) Neisi: questa teoria, impensabile fino a una decina d’anni fa, è stata ormai confermata da diversi studi. Ora una nuova, fondamentale conferma arriva da uno studio coordinato dall’Università di Tohoku, e pubblicato su Science Advances. Analizzando alcuni frammenti di meteoritiri trovati sulla superficieTerra, gli scienziati hanno scoperto che in uno di essi era presente una certa quantità di moganite, un minerale che si forma solo in presenza di acqua. Il meteorite in questione, denominato NWA 272, si schiantò circa 17000 di anni fa nella regione settentrionale dell’Africa. Dopo aver confrontato le proprietà del meteorite con altri materialiri – spiega Global Science – il team ha confermato che esso proveniva dalla superficiere. Attraverso ulteriori test i ricercatori hanno inoltre provato che il minerale ...