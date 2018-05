NBA | prova di forza di Houston | Utah annichilita | Rockets sul 2-1 nella serie

NBA Regular Season 2017/18 : Cavs e Sixers straordinari nella Eastern Conference - nella Western Conference bene Pelicans e Spurs - provano a risollevarsi Nuggets e Hornets! : E’ stata una tre giorni alquanto importante quella di questa NBA Regular Season 2017/18. I primi verdetti infatti sono già stati sanciti. Ben 4 squadre hanno conquistato il pass per i playoff: nella Eastern Conference Raptors e Celtics e nella Western Conference Rockets e Warriors. La situazione però nella corsa alla 2° fase della stagione è ancora apertissima e dunque vediamo tutti i risultati di questi tre giorni partendo dalle 8 ...

NBA 2018 : LeBron e Westbrook in tripla doppia - gli Spurs provano a risalire : Con ben 11 partite disputate, la notte NBA appena trascorsa è stata tra le più intense dell’intera annata, anche come numero di squadre impegnate. Con la stagione regolare che sta ormai volgendo al termine, andiamo a vedere quanto successo e come ha influenzato la corsa ai playoff e ai migliori piazzamenti. Non accenna a rallentare Toronto, che ha ottenuto il nono successo consecutivo. Dopo un inizio non certo brillante in casa dei ...

NBA - provaci di nuovo Derrick Rose : "Non ho bisogno di approvazione - non sono finito" : La lunga rincorsa alla post-season comincia dalla sfida con i Golden State Warriors e il suo debutto con la nuova maglia, in diretta stasera alle 20:30 su Sky Sport 3 HD.

NBA - DeMar DeRozan è depresso? 'Sono sensazioni che provano tutti - anche noi siamo umani' : Un'apertura non da poco in un mondo in cui gli atleti tendono ad apparire indistruttibili, impenetrabili. "È una sensazione reale. Questo è il motivo per cui rispetto tutte le persone con cui mi ...

Cdu approva la GroKo - KarreNBAuer nuovo leader. Merkel : "Il destino d'Europa nelle nostre mani" : La Cdu tedesca di Angela Merkel ha approvato a grandissima maggioranza il contratto di coalizione della Grosse Koalition con l'Spd, che è alla base del prossimo governo in Germania. Sui 975 delegati presenti, soltanto 27 hanno votato contro l'intesa raggiunta con i socialdemocratici. Per un governo di Grosse Koalition è decisivo, adesso, il voto della base dell'Spd, che sta consultando con un voto per posta i suoi 463mila ...