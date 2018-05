Navalni fermato a manifestazione a Mosca

Russia : Navalni fermato a manifestazione anti-Putin a Mosca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Al via proteste anti-Putin - fermato Navalni : L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato fermato dalla polizia in viale Tverskaia, a Mosca, durante la manifestazione 'Per noi non è lo zar' contro Putin, da lui organizzata. In diverse città dove ...