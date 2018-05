NASA | ecco il costo di creazione dei moduli per la stazione lunare

NASA TV HD e NASA TV Ultra HD trasmessi dai satelliti Eutelsat : ecco come ricevere i canali : Eutelsat Communications, uno dei principali operatori satellitari al mondo, ha annunciato oggi che i canali NASA in Alta Definizione (NTV-3) e in Ultra Alta Definizione (NTV-4) vengono trasmessi per la prima volta in chiaro attraverso i suoi satelliti in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Africa Sub-Sahariana. I telespettatori delle regioni interessate potranno godere delle spettacolari immagini del programma spaziale statunitense, che ...

Astronomia : ecco perché la NASA invierà una sonda spaziale su un asteroide chiamato “Psyche” : Una missione ambiziosa verso “un mondo fatto di metallo” aiuterà gli scienziati a comprendere meglio come si sono evoluti la Terra e altri pianeti rocciosi, secondo un nuovo video del Goddard Space Flight Center della NASA. La missione Psyche partirà dalla Terra nel 2022. Secondo i piani, la sonda prenderà velocità con un sorvolo di Marte e arriverà all’asteroide Psyche all’inizio del 2026. Le osservazioni dalla Terra suggeriscono che ...

Spermatozoi umani nello spazio : ecco il progetto della NASA sul concepimento : La NASA sta per lanciare un progetto che potrebbe rispondere a una domanda molto delicata: è possibile concepire un essere umano nello spazio? L’agenzia spaziale statunitense porterà Spermatozoi umani sulla Stazione Spaziale Internazionale per testarne funzionalità e adattabilità in assenza di gravità: il seme umano sarà a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX. L’obiettivo del progetto “Micro-11” condotto dall’Ames ...

NASA - sperma umano e di toro spedito sulla Stazione Spaziale Internazionale : ecco perché : 2018, odissea nello spazio… con sperma. L’annuncio bizzarro, ma con fini seriamente scientifici, arriva direttamente dalla NASA. L’agenzia Spaziale americana sta infatti studiando la fattibilità della riproduzione umana nello spazio e ha spedito sperma congelato umano e di toro caricandolo a bordo del razzo Falcon 9 di proprietà del magnate Elon Musk, con direzione Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La missione (Micro-11) gestita dal Centro ...

NASA : il satellite impazzito colpirà l'Italia? Ecco una foto dell'oggetto : Da anni ormai si attende il rientro della stazione spaziale Tiangong-1 e ora mancano poche ore all'impatto con il suolo del satellite cinese impazzito. Finalmente siamo anche a conoscenza del luogo in ...

NASA : il satellite impazzito colpirà l'Italia? Ecco una foto dell'oggetto Video : Da anni ormai si attende il rientro della stazione spaziale Tiangong-1 e ora mancano poche ore all'impatto con il suolo del satellite cinese impazzito. Finalmente siamo anche a conoscenza del luogo in cui potrebbero cadere alcuni detriti qualora Tiangong-1 non si disintegrasse completamente a contatto con l'atmosfera. Gli scienziati che si stanno interessando all'evento hanno anche rilasciato dei consigli su come comportarsi qualora dei detriti ...

NASA : il satellite impazzito colpirà l'Italia? Ecco una foto dell'oggetto : Da anni ormai si attende il rientro della stazione spaziale Tiangong-1 e ora mancano poche ore all'impatto con il suolo del satellite cinese impazzito. Finalmente siamo anche a conoscenza del luogo in cui potrebbero cadere alcuni detriti qualora Tiangong-1 non si disintegrasse completamente a contatto con l'atmosfera. Gli scienziati che si stanno interessando all'evento hanno anche rilasciato dei consigli su come comportarsi qualora dei detriti ...

Asteroidi : ecco HAMMER - il piano della NASA per salvare l’umanità dall’estinzione a causa dell’impatto di una roccia spaziale : Terrorizzati all’idea che un asteroide colpisca la Terra e ci distrugga per sempre? Non preoccupatevi: la NASA ha un piano. Gli scienziati americani hanno elaborato piani ufficiali su come affrontare l’arrivo di Asteroidi che potrebbero devastare il nostro pianeta. Si tratta di un veicolo spaziale, rinominato HAMMER, che sta per Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response, ossia Missione per il contenimento di un asteroide ...