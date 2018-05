Napoli | tac con lo smartphone al Cardarelli | ecco l' immagine divenuta virale

Risponde al telefono durante la tac al cervello : incredibile al Cardarelli di Napoli : È successo davvero, verrebbe da dire. Una semplice tac richiesta per un banale mal di testa sta diventando una delle immagini più virali della giornata. Il motivo è semplice. La...

Napoli - al telefono mentre effettua la Tac : l'immagine choc diventa virale : Un singolare episodio si è verificato all’ospedale Cardarelli di Napoli alcuni giorni fa. Una donna si era recata al nosocomio, accompagnata dai parenti, per effettuare una serie di accertamenti per individuare le cause di una fastidiosa cefalea che la tormentava da giorni. Nello specifico i sanitari avevano disposto una serie di esami per cercare di comprendere l’origine del mal di testa. Tra gli altri il medico aveva disposto una Tac urgente ...

Napoli : paziente risponde al telefonino durante la tac : Ha davvero dell'inverosimile quanto accaduto all'ospedale Cardarelli di Napoli dove una paziente,non solo ha portato con sé il suo cellulare, in barba a tutti i regolamenti, ma ha anche avuto l'ardire di rispondere ad una chiamata mentre era in corso una Tomografia Assiale Computerizzata. Protagonista dell'incredibile vicenda una donna che, vittima di una tremenda emicrania, si è fatta accompagnare dai suoi familiari al pronto soccorso ...

A Napoli una paziente porta il cellulare con sé durante una Tac (e risponde a una chiamata) : Ha nascosto e tenuto con sé il cellulare durante una Tac neuroradiologica, contravvenendo alle indicazioni dei medici. E, come se non bastasse, durante l'esame ha anche risposto ad una chiamata. E' successo all'ospedale Cardarelli di Napoli, a riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno.Citando Totò: «In questo manicomio succedono cose da pazzi». Lo avrà pensato il medico che stamane si è trovato ...

