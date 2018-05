Napoli | risponde al telefono durante la tac | la foto della risonanza magnetica La

Napoli - risponde al cellulare mentre fa la Tac : ecco l'impressionante prova : E' sempre più difficile fare a meno dello smartphone. Lo utilizziamo in ogni fase della nostra vita. Quando c'è da attendere per il passaggio dell'autobus, prima di andare a dormire ed è la prima cosa che guardiamo la mattina. I più attenti avranno notato che sono sparite le riviste dalle sale d'attesa degli studi medici, ormai anacronistiche rispetto alla possibilità di consultare il proprio gioiello di tecnologia. Accade, però, che c'è ...

Risponde al telefono durante la tac al cervello : incredibile al Cardarelli di Napoli : di Simone Pierini È successo davvero, verrebbe da dire. Una semplice tac richiesta per un banale mal di testa sta diventando una delle immagini più virali della giornata. Il motivo è semplice. La ...

Napoli : paziente risponde al telefonino durante la tac : Ha davvero dell'inverosimile quanto accaduto all'ospedale Cardarelli di Napoli dove una paziente,non solo ha portato con sé il suo cellulare, in barba a tutti i regolamenti, ma ha anche avuto l'ardire di rispondere ad una chiamata mentre era in corso una Tomografia Assiale Computerizzata. Protagonista dell'incredibile vicenda una donna che, vittima di una tremenda emicrania, si è fatta accompagnare dai suoi familiari al pronto soccorso ...

A Napoli una paziente porta il cellulare con sé durante una Tac (e risponde a una chiamata) : Ha nascosto e tenuto con sé il cellulare durante una Tac neuroradiologica, contravvenendo alle indicazioni dei medici. E, come se non bastasse, durante l'esame ha anche risposto ad una chiamata. E' successo all'ospedale Cardarelli di Napoli, a riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno.Citando Totò: «In questo manicomio succedono cose da pazzi». Lo avrà pensato il medico che stamane si è trovato ...

Fiorentina-Napoli 0-0 LIVE - la squadra di Sarri chiamata a rispondere alla Juventus : Fiorentina-Napoli 0-0 LIVE, il Napoli chiamato a rispondere alla Juventus – Dopo le gare delle 15 in campo Fiorentina e Napoli, partita molto importante soprattutto per lo scudetto, la squadra di Maurizio Sarri chiamata a rispondere alla Juventus dopo il successo di ieri dei bianconeri contro l’Inter. I viola non stanno attraversando un ottimo momento e sperano di conquistare un risultato positivo davanti al pubblico ...

Sarri - la vigilia delle illusioni. Oggi il Napoli prova a rispondere : Ci sono partite che durano un'eternità ma questa, ma queste, che sono cominciate domenica scorsa, finiranno solo stasera a Firenze. Ci sono vigilie interminabili, ormai sono sette giorni, e dentro ...

Il chirurgo : “Napolitano risponde a stimoli e apre gli occhi” : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – Dopo l’intervento d’urgenza al cuore, il Presidente emerito Giorgio Napolitano “è ancora in terapia intensiva”, come “nella norma” dopo un’operazione di questo tipo. Ma “già accenna a svegliarsi: risponde agli stimoli e apre gli occhi”. E’ ancora attaccato al respiratore, “ma già accenna a respirare autonomamente”. Lo dichiara Francesco ...

Il chirurgo : "Napolitano risponde a stimoli e apre gli occhi" : Dopo l'intervento d'urgenza al cuore, il Presidente emerito Giorgio Napolitano "è ancora in terapia intensiva", come "nella norma" dopo un'operazione di questo tipo. Ma "già accenna a svegliarsi: ...

Medici soddisfatti per il decorso post-operatorio di Napolitano : "Risponde agli stimoli - apre gli occhi" : "La prognosi resta riservata per le prossime 24 ore. Vi faremo sapere mano mano ma siamo molto soddisfatti per il decorso". Così il professor Francesco Musumeci dell'ospedale San Camillo ha descritto il quadro clinico del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, operato d'urgenza nella notte al cuore. "Fare delle previsioni assolute è impossibile, il paziente ha 93 anni", ha aggiunto il chirurgo.I Medici si dicono ...

Torino - il pullman del Napoli sfila tra gli insulti degli juventini. Sarri risponde col dito medio : Juventus-Napoli ‘incandescente’ ancora prima del fischio d’inizio. I bianconeri hanno accolto all’Allianz Stadium il pullman del Napoli con insulti, a cui dall’interno qualcuno ha replicato mostrando il dito medio. “E’ stato Sarri, è una vergogna”, è l’accusa di alcuni tifosi juventini che hanno ripreso la scena con i loro smartphone L'articolo Torino, il pullman del Napoli sfila tra gli ...