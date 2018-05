Napoli | De Laurentiis punta il dito | “Juve famiglia più potente d’Italia e…”

Napoli - Aurelio De Laurentiis/ “Sarri? Giocano sempre quelli - finito presto la benzina - la Juve non ha rubato" : Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato". Le parole del patron dei partenopei, che anticipano il divorzio dal tecnico(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:22:00 GMT)

De Laurentiis : 'Napoli penalizzato dal Var? Senza alcuni errori saremmo primi in classifica' : Spagna e Inghilterra sono le due Nazioni in cima al fatturato calcistico e sono quelle nazioni più viste al mondo. Questo differente interesse porta nelle casse della Uefa introiti diversi. Se ci ...

Napoli - De Laurentiis : 'Altro che Orsato - la squadra è stanca. Sarri? Spero resti - ma se va via siamo pronti' : Aurelio De Laurentiis torna a parlare. Dopo un lungo silenzio e l'assenza in occasione dopo le ultime partite del Napoli, ecco una lunga intervisa, nel suo stile, con concetti chiari ma sempre ...

Calciomercato Napoli - Reina attacca De Laurentiis : 'Me ne vado per colpa sua', avrebbe detto ai compagni, secondo 'Premium Sport', riferendosi al presidente De Laurentiis . I rapporti tra i due del resto erano tesi da tempo, per la mancata intenzione,...

Calciomercato - Napoli su Ancelotti : De Laurentiis progetta il futuro : Napoli - Dopo Emery, Fonseca, Conte ed il ritorno di Benitez, ieri è emersa un'indiscrezione-bomba: Carlo Ancelotti . Ha allenato e vinto con Real Madrid, Psg, Chelsea e Bayern Monaco, tre giorni fa ...

Napoli - con Sarri probabile addio : De Laurentiis preme per Giampaolo o Inzaghi : Napoli e Sarri potrebbero prendere strade diverse a fine anno. Il tecnico partenopeo ha un contratto fino al 2021, ma nell’accordo è prevista una clausola rescissoria di 8 milioni di euro, a fronte di una penale di 500 mila euro nel caso in cui fosse la società a interrompere la collaborazione. Per restare, Sarri ha chiesto garanzie precise sulla questione economica, vuole un aumento dello stipendio dagli attuali 2 a 4 milioni di euro a stagione ...

De Laurentiis resta in silenzio - i tifosi : 'Napoli campione morale' : Il Napoli resta in silenzio e preferisce non entrare nelle polemiche su Orsato: la scelta del club azzurro, in questo momento, è di tenere il profilo basso e non commentare la direzione arbitrale del ...

Napolimania : lo scudetto è andato - ma lo sconfitto è De Laurentiis : Quelli da innalzare per far crescere la mentalità vincente, per trattenere Sarri, per non far vivere più soltanto d'illusione una tifoseria ammirata in tutto il mondo per un calore raramente ...

Napoli : rabbia - lacrime e silenzi. E la città si schiera contro De Laurentiis : Ieri sera a Napoli tutti, ma proprio tutti, hanno guardato con occhio interessato Inter-Juve. Si sono sentiti nitidi i mortaretti al vantaggio nerazzurro, è stato fragoroso il silenzio al gol decisivo ...

Napoli - De Laurentiis vuole un altro club : viaggio in Portogallo : Napoli, DE Laurentiis- Come riportato dai colleghi di “Rai Sport”, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando molto attentamente la possibilità di acquistare un nuovo club oltre il Napoli. Il suo viaggio in Portogallo potrebbe nascondere proprio l’idea di mettere le mani su una seconda squadra. Colloquio con l’agente Mendes per il portiere Rui Patricio, ma anche […] L'articolo Napoli, De Laurentiis vuole un altro ...

Napoli - De Laurentiis raddoppia : vuole un club in Portogallo : Il patron azzurro intende acquistare una squadra lusitana e per questo questa settimana è stato in Portogallo

Napoli - colpo di scena : De Laurentiis pensa al ritorno di Benitez : Napoli- colpo di scena in casa Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai colleghi di “Radio Crc”, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando al clamoroso ritorno di Benitez in caso di addio a Sarri. ritorno A SORPRESA L’attuale tecnico del Newcastle potrebbe essere l’indiziato numero uno a sostituire Sarri in caso di addio. Tutto da valutare […] L'articolo Napoli, colpo di scena: De Laurentiis pensa al ...

Juventus-Napoli - l’incredibile retroscena da Roma : “ecco cosa ha combinato De Laurentiis dopo il gol di Koulibaly” : Juventus-Napoli, successo importantissimo della squadra di Maurizio Sarri che si porta ad un solo punto di distacco dal club bianconero, ultime giornate entusiasmanti per la corsa scudetto. Nel frattempo emerge un incredibile retroscena dal Prof. Giordano rettore dello Sbarro Health Research Organization a Philadelphia che ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Ho visto la partita tra Juventus e Napoli a Roma fianco a fianco con De ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis : 'Ora sarà bellissimo' : Napoli - Il sogno. Poi il colpo. E l'orgasmo. Pazzesca e incredibile, straordinaria e strepitosa: è la notte di Napoli. Un'esplosione: bum. Come i caroselli di auto e i fuochi d'artificio che ...