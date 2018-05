meteoweb.eu

: Napoli aderisce a EmergenSea a difesa del mare : - sherlock5stelle : Napoli aderisce a EmergenSea a difesa del mare : - ImprontaUnika : Napoli aderisce alla campagna #EmergenSea di Marevivo - Impronta Unika -

(Di sabato 5 maggio 2018) La città dipunta a difendere il suoaderendo alla campagna #lanciata dall’associazionevivo. Grazie al sostegno di Tour Angels, all’interno del Comune di, nella funicolare e nella metropolitana, al Molo Beverello, a Calata di Massa e all’Aeroporto internazionale di– Capodichino verrà esposto del materiale informativo e proiettato un video che vuole spingere tutti ad agire perché “Ognuno di noi può fare qualcosa per difendere il”. “Il Comune diè fortemente impegnato nella tutela edel, ogni giorno infatti raccogliamo sulle spiagge cittadine una quantità indecorosa e insostenibile di rifiuti con costi in termini ambientali che non possiamo e non dobbiamo più permetterci“, sottolinea Daniela Villani, delegata aldel Comune diche annuncia: “Siamo pronti ad allargare come prossimo obiettivo a ...