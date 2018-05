Museo della pizza | è polemica New York risponde

Mondovì : la mostra di Demo al Museo della ceramica stuzzica la modernità : ... spettacolari, con una giocosità di taglio neopop, caratterizzate da colori vivaci, che tuttavia inducono alla riflessione, come quando Demo declina i più importanti brand dell'economia globalizzata ...

Museo della pizza a New York? Pizzaioli napoletani : 'Facciamolo qui' - : L'annuncio della nuova apertura a ottobre nella Grande Mela ha suscitato la reazione di alcuni storici esercenti del capoluogo campano e alimentato la suggestione di averne uno in Italia

'Zanzamapp' al Museo di storia naturale della Maremma : Questo progetto si propone di creare un filo conduttore tra la scienza e i cittadini, proprio all'insegna della citizen science, che avvicina i due linguaggi per uno scopo comune: alla scienza serve ...

Il 12 maggio a Roma apre la fermata S.Giovanni della metro C. Raggi : "Stazione Museo - ce la invidieranno" : La fermata San Giovanni della linea C della metropolitana di Roma aprirà sabato 12 maggio. "Roma e l'Italia riprendono a correre, apriamo finalmente la fermata San Giovanni della linea C e in questo modo una parte importante della periferia verrà messa in contatto con il centro", ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa. "È una stazione museo, solo Roma la avrà, ce la ...

Il LUM - il Museo peruviano della memoria : Per l'artista tedesco l'equazione è valida: arte=vita e vita=politica. Per questo definisce che ogni uomo è un artista; ogni essere umano è capace di una forza creativa. Osservando queste arpillerias ...

La memoria di "u tamburinaru" di Bova esposta al Museo della Lingua Greco-Calabra "G. Rohlfs" : Con il suo estro artistico innato , che ha prevalso sulla naturale economia familiare contadina, , affrontando enormi sacrifici ha acquistato il proprio "tamburo rullante" che lo ha accompagnato e "...

Museo francese scopre che metà della sua collezione è composta di falsi : Il Museo più importante di Elne, cittadina nel sud della Francia, ha scoperto che la metà della sua collezione è composta di falsi. Lo riporta Le Figaro. Il Museo ospita solo quadri del pittore catalano Etienne Terrus, noto per aver dipinto soprattutto paesaggi del Roussillon, acquistati dal comune tra il 1990 e il 2000. Ebbene ottantadue di queste opere - tra dipinti, acquarelli e disegni - si sono rivelate delle mere ...

Un nuovo museo in Toscana : lunedì a Livorno viene aperto il Museo della Città : Ci sarà anche una sezione che mette in esposizione i periodici di satira politica e di costume e le Tre teste false di Amedeo Modigliani che nel 1984 portarono Livorno alla ribalta delle cronache ...

Il Museo che ha scoperto che più della metà dei suoi quadri erano falsi : È il Musée Terrus, in un piccolo paese nel sud della Francia («un disastro», secondo il sindaco) The post Il museo che ha scoperto che più della metà dei suoi quadri erano falsi appeared first on Il Post.

1 maggio - al Museo per la festa dei lavoratori : un fine settimana all’insegna della cultura : Martedì 1 maggio in occasione della festa del Lavoro i principali musei, aree archeologiche e monumenti statali resteranno aperti, rispettando il normale piano orario e tariffario. Molti luoghi della cultura statali, inoltre, osserveranno l’apertura straordinaria il lunedì 30 aprile per un lungo ponte all’insegna dell’arte. Dalla Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia al museo di Palazzo Ducale di Mantova, dai Musei ...

Milano - la Casa della Memoria divisa sul nuovo Museo. «Basta indugi - si farà» : Gli incontri con le scolaresche, quasi ogni mattina. Gli spettacoli teatrali e le mostre, ma a posti limitati: massimo 150 persone. «Non siamo certo Expo» scherza Andrea Kerbaker, direttore della Casa della Memoria inaugurata tre anni fa in via Confalonieri,...

Eventi culturali per il 25 aprile del Museo della lingua Greco-Calabra : ... il coinvolgimento di artisti contemporanea e di pubblico capace interagire con un paesaggio antropico e naturalistico unico al mondo. A tal fine il museo bovese sta lavorando, in sinergia con la ...

Scienza - a Bologna apre la “Macchina del Tempo” : un nuovo Museo di Realtà Virtuale sulla storia della città : Uno sguardo inedito al Medioevo attraverso l’occhio acuto della tecnologia. E’ una Bologna ricostruita attraverso una perfetta sintesi tra il rigore storico e la quotidianità quella raccontata dal nuovo Museo che aprirà i battenti questo fine settimana all’ombra delle Due Torri, il Museo Realtà Virtuale ‘La macchina del tempo’. Nato dall’esperienza del Museo della storia della città di Palazzo Pepoli, che ...

Roma - l'attrazione della trottola : al Museo Bilotti tanti vip sedotti dall'installazione d'autore : Fascinazione a Villa Borghese. Al Museo Bilotti, al primo piano, in scena le cartoline dell'artista Matteo Negri che mostrano le immagini del suo Navigator: una trottola in poliestere che ha viaggiato ...