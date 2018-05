Muhammad - immigrato iracheno : si priva delle sue scarpe e le dona a un bambino scalzo : Muhammad, immigrato iracheno: si priva delle sue scarpe e le dona a un bambino scalzo Muhammad al-Samaraie, 21 anni, è diventato un’icona di generosità in Turchia dopo essersi privato delle sue scarpe per donarle a un bambino scalzo in un treno della metropolitana.Continua a leggere Muhammad al-Samaraie, 21 anni, è diventato un’icona di generosità in […]