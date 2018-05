MotoGP | Valentino Rossi | che succede? Yamaha in crisi | il Dottore non riesce a guidare

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGP / Crutchlow in pole position - male Valentino Rossi (Gp Spagna Jerez 2018) : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Spagna 2018 Jerez: la lotta per la pole position sul circuito andaluso, primo dei quattro appuntamenti in Spagna (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 18:00:00 GMT)

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato qualifiche. Pole a sorpresa di Crutchlow - delude Marquez - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Cal Crutchlow ha ottenuto la Pole position nel GP di Spagna. Il britannico è uscito vincitore da una qualifica per cuori forti, con tanti piloti in lotta per la prima fila. A spuntarla è stato il pilota del Team di Lucio Cecchinello, che ha stampato un tempo di 1’37″653, nuovo record della pista. Una prestazione notevole, soprattutto considerando che Crutchlow, a differenza di altri piloti, montava la gomma dura all’anteriore. ...

MotoGP Jerez - la griglia di partenza : guai per Valentino Rossi e Vinales : MotoGp Jerez – Si sono conclude le qualifiche di MotoGp e non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Le Honda hanno confermato il fantastico feeling dimostrato nel corso di tutto il weekend, che piazza una splendida doppietta, con Cruthclow e Pedrosa in prima fila, seguiti da Zarco. Prestazione positiva per Lorenzo, che è riuscito a conquistare un ottimo quarto posto, davanti al campione del mondo in carica Marc Marquez, quinto. ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez inarrestabile nelle FP3. 7° Valentino Rossi - Andrea Dovizioso costretto alla Q1! : Marc Marquez continua a dominare, Suzuki in crescita esponenziale, arranca la Yamaha, in crisi Andrea Dovizioso. Questo, in estrema sintesi, l’esito delle prove libere 3 della MotoGP nel GP di Spagna a Jerez. A fare la differenza, ancora una volta, è una Honda che in questo momento appare una spanna sopra la concorrenza. Marquez, completamente a suo agio con la moto giapponese, fa il bello ed il cattivo tempo, risultando imprendibile sia ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : classifica e risultati FP3 - i qualificati alla Q2. Marquez in testa - Valentino Rossi settimo - Andrea Dovizioso 11° : Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nel terzo turno di prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. L’iridato della Honda ha stampato un ottimo 1:37.702 con il quale ha distaccato di 2 decimi Cal Crtuchlow e il buon Andrea Iannone. Valentino Rossi settimo a sei decimi preceduto anche da Zarco, da un redivivo Lorenzo e da Miller. Top ten completata da Pedrosa, Petrucci e Rins. Andrea Dovizioso è soltanto ...

MotoGP - GP Spagna 2018. Valentino Rossi : “Con le temperature basse soffriamo di meno. Honda ancora più forte del 2017” : Sesto nelle prove libere 1, nono nelle prove libere 2. Un inizio di week-end non eccezionale per Valentino Rossi nel GP di Spagna in quel di Jerez. Il Dottore non sta attraversando un periodo molto semplice: tantissime polemiche al di fuori della pista, prestazioni non eccellenti in gara. C’è bisogno di svoltare, di una performance importante per riscattarsi. “È stata una giornata difficile, soprattutto nel pomeriggio. Stamattina ...

Diretta MotoGP/ Prove libere FP2 : Crutchlow giro veloce - sesto Dovizioso. Nono Valentino Rossi (GP Jerez 2018) : Diretta MotoGp streaming video SKY FP2: Crutchclow primo seguito da Pedrosa e Zarco. Dovizioso sesto dietro a Marquez condizionato da una caduta. Crisi Valentino Rossi Nono (GP 2018 Jerez)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:25:00 GMT)

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Cal Crutchlow fulmine - quinto Marquez davanti a Dovizioso - nono Valentino Rossi : Si temeva l’arrivo della pioggia, invece la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna della MotoGP si è disputata senza alcun problema. Il più veloce di questo turno è risultato il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:38.614, staccando il padrone di casa, Dani Pedrosa (Honda) di appena 28 millesimi. I primi due della classifica confermano l’ottimo feeling tra la moto ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : classifica combinata prove libere. Cal Crutchlow in testa - Dovizioso e Valentino Rossi nei dieci : Cal Crutchlow ha firmato il miglior tempo al termine dei due turni di prove libere del GP di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il britannico della Honda ha chiuso in 1:38.614, 28 millesimi meglio di un rinato Dani Pedrosa ma subito dietro c sono Johann Zarco su Yamaha e Andrea Iannone su Suzuki, entrambi a 9 centesimi. Marc Marquez quinto a 2 decimi a causa di una caduta nel finale che gli ha impedito di migliorare. Andrea Dovizioso ...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Tornano in pista Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : La cronaca della FP1 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.45 Buongiorno a tutti. Alle 14.05 inizierà il secondo turno delle prove libere ...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Tornano in pista Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Altri 45 minuti a disposizione dei piloti per trovare il giusto set-up delle proprie moto e prendere ulteriore confidenza con il tracciato di Jerez de la Frontera in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domani. Nel primo turno disputato questa mattina, Andrea Dovizioso ha piazzato il miglior tempo ...

Diretta MotoGP/ Prove libere FP1 live : Dovizioso fa paura a Marquez! Valentino Rossi sesto (GP Jerez 2018) : Diretta MotoGP streaming video SKY FP1: Dovizioso davanti a Marquez. Valentino Rossi sesto. FP2 live dalle 14.05: sarà ancora Ducati vs Honda? (GP Spagna 2018 Jerez)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:12:00 GMT)

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultati - classifica e tempi prove libere 1. Andrea Dovizioso in testa davanti a Marquez. Valentino Rossi sesto : Uno scatenato Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nel primo turno di prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati si è letteralmente esaltato nel finale e ha stampato un notevole 1:39.268 battendo il grande rivale Marc Marquez per appena sette millesimi. Valentino Rossi sesto ad appena 2 decimi dando delle importanti risposta in sella a una Yamaha che si sta ben comportando. Le Ducati ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez all’attacco - Ducati in difesa. Yamaha e Valentino Rossi per la svolta : Prima gara europea per il Motomondiale, che, come sempre, comincia il suo viaggio nel Vecchio Continente da Jerez. Il GP di Spagna comincia con Andrea Dovizioso in vetta alla classifica ma con Marc Marquez alle calcagna, dopo un inizio di stagione da protagonista assoluto (nel bene e nel male). La Yamaha, invece, continua a mostrare un doppio volto: se Maverick Viñales ha ritrovato confidenza, non si può dire lo stesso per Valentino ...