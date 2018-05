Motogp | Spagna | Crutchlow in pole a Jerez Quinto Marquez | decimo Rossi

Motogp - Spagna : pole di Crutchlow davanti a Pedrosa e Zarco. Decimo Rossi : JEREZ DE LA FRONTERA , Spagna, - Cal Crutchlow ha ottenuto la pole della Motogp sul circuito di Jerez. Il britannico del team Lcr Honda ha preceduto Dani Pedrosa , Repsol Honda, e la Yamaha di Johann ...

Motogp Spagna - griglia di partenza : Crutchlow in pole - Rossi 10° : JEREZ - In Spagna un Crutchlow eccezionale brucia tutti e firma il miglior tempo in qualifica. Il pilota Honda ha messo a segno la pole con 1:37.653 sulla pista dove il favorito Marquez si ferma al 5°...

Motogp Spagna - Crutchlow in pole : Jerez de la Frontera, 5 mag. (AdnKronos) – Cal Crutchlow conquista la pole position di MotoGp nel Gp di Spagna che si corre sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota britannico, Lcr Honda, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’37”653 davanti a Dani Pedrosa, Honda, +0”259, terzo il francese Johann Zarco, Monster Yamaha Tech 3, +0”303. Seconda fila per la Ducati di Jorge Lorenzo, +0”316, seguito dal ...

Motogp Spagna - Crutchlow in pole : Seconda fila per la Ducati di Jorge Lorenzo, +0''316, seguito dal campione del mondo Marc Marquez, Honda, +0''324, sesto crono per la Suzuki dello spagnolo Alex Rins, +0''331. E' ottavo dietro ad ...

Motogp Spagna - griglia di partenza : Crutchlow in pole - Rossi 10° : JEREZ - Qualifiche al cardiopalma. Grandissimo Crutchlow su Honda che mette a segno la pole sulla pista dove il favorito Marquez si ferma al 5° posto a causa di qualche imprecisione. Secondo tempo ...

Cal Crutchlow partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Motogp : Il pilota inglese Cal Crutchlow (Honda) partirà dalla pole position nel Gran Premio di Spagna di MotoGP, in programma domenica pomeriggio sul circuito di Jerez. Nelle qualifiche di sabato Crutchlow ha fatto registrare il miglior tempo: nella griglia di partenza sarà The post Cal Crutchlow partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di MotoGP appeared first on Il Post.

Motogp - GP Spagna 2018 : risultato qualifiche. Pole a sorpresa di Crutchlow - delude Marquez - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Cal Crutchlow ha ottenuto la Pole position nel GP di Spagna. Il britannico è uscito vincitore da una qualifica per cuori forti, con tanti piloti in lotta per la prima fila. A spuntarla è stato il pilota del Team di Lucio Cecchinello, che ha stampato un tempo di 1’37″653, nuovo record della pista. Una prestazione notevole, soprattutto considerando che Crutchlow, a differenza di altri piloti, montava la gomma dura all’anteriore. ...

Motogp - GP Spagna 2018 : domani la gara (6 maggio). Su che canale vederla in tv? Tutti gli orari su SKY e TV8 : Domenica 6 maggio prenderà il via il GP di Spagna del Motomondiale 2018, riservato alle tre classi. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, sarà grande spettacolo in uno degli appuntamenti classici del calendario iridato. In MotoGP Tutti andranno a caccia di Marc Marquez, il grande favorito della vigilia. La Honda, anche in Andalusia, sembra andar piuttosto bene ed il Cabronçito, pur non avendo una storia densa di successi su questo circuito, ha ...

Motogp Spagna - Libere 4 : Iannone vola - Rossi 14° : JEREZ - Doppietta delle Suzuki nelle Libere 4. Iannone va a cannone e brucia tutti i concorrenti, dimostrando il momento di forma. Dietro di lui il compagno di squadra Suzuki Rins. Poi Marquez, a ...

Motogp - Griglia di partenza GP Spagna 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Le qualifiche del GP di Spagna 2018 sono state estremamente scoppiettanti e avvincenti. Si preannuncia una gara avvincente e appassionante sul circuito di Jerez de la Frontera che domani ospiterà la quarta tappa del Mondiale MotoGP. Tutti i big della vigilia non hanno deluso le aspettative: Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e compagnia hanno risposto presente. Di seguito la Griglia di partenza del GP di Spagna 2018, tutti i ...

LIVE Motogp GP Spagna : info orario direttaTV - differita - streaming : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con la Moto GP. Il moto-mondiale torna in Europa dopo le 3 tappe in Argentina, Americhe e Qatar. Sul circuito di Jerez de la Frontera si corre il Gran Premio di Spagna 2018. MotoGP GP Spagna: orario diretta tv, differita e streaming Il Gran Premio di Spagna è un'esclusiva Sky. Ecco gli orari TV e streaming per seguire in diretta e in differita su Sky, NowTV e TV8 il GP di Spagna 2018. Si inizia sabato ...

Motogp Diretta Gp Spagna 2018/ Streaming video SKY qualifiche live : caccia alla pole position! : Diretta MotoGp: qualifiche e prove libere FP3 e FP4 live GP Spagna 2018 a Jerez, oggi sabato 5 maggio. La cronaca e i tempi delle sessioni in programma.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:59:00 GMT)

Motogp - GP Spagna 2018 : gara - domenica 6 maggio - . Orario d'inizio e come vederla in tv. Il palinsesto completo : ... come GUARDARE LA gara IN DIRETTA TV E STREAMING Il GP di Spagna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go. Prevista la differita tv, gratis e in chiaro, ...

Motogp Jerez 2018 : le qualifiche e la pole in diretta LIVE dalla Spagna : Il circuito di Jerez è stato intitolato al 12+1 volte campione del mondo, scomparso la scorsa estate in un incidente stradale. Eretto anche un busto in suo onore all'ingresso del tracciato. Presente ...