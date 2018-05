MotoGp | Pedrosa sorpreso del secondo posto in griglia | ' vi dico perché è un risultato

MotoGp - Spagna : pole di Crutchlow davanti a Pedrosa e Zarco. Decimo Rossi : JEREZ DE LA FRONTERA , Spagna, - Cal Crutchlow ha ottenuto la pole della Motogp sul circuito di Jerez. Il britannico del team Lcr Honda ha preceduto Dani Pedrosa , Repsol Honda, e la Yamaha di Johann ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Cal Crutchlow fulmine su Pedrosa e Zarco - quinto Marquez davanti a Dovizioso - nono Rossi : Si temeva l’arrivo della pioggia, invece, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna della MotoGP si sono disputate senza alcun problema. Il più veloce di questo turno è risultato il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:38.614, staccando il padrone di casa, Dani Pedrosa (Honda) di appena 28 millesimi. I primi due della classifica confermano l’ottimo feeling tra la moto ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video SKY prove libere FP2 : Marquez - Pedrosa in testa! Crisi Rossi? (GP Jerez 2018) : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY FP1: Dovizioso davanti a Marquez. Valentino Rossi sesto. FP2 live dalle 14.05: sarà ancora Ducati vs Honda? (GP Spagna 2018 Jerez)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:40:00 GMT)

MotoGp Usa - Pedrosa : «Finire settimo è stato incredibile» : ROMA - Ci sono settimi posti che possono valere anche più di un podio. È questo il caso di Dani Pedrosa, che ieri nel GP delle Americhe è riuscito a tagliare il traguardo subito dietro a Zarco, ...

MotoGp - GP Americhe 2018. Dani Pedrosa riceve l’ok dei medici e sarà in gara : “Chi guida corretto non ha benefici” : Dani Pedrosa correrà il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, dopo l’operazione al polso destro della scorsa settimana, sarà regolarmente in pista ad Austin dopo aver ricevuto l’autorizzazione medica nella giornata di ieri. Lo spagnolo ha superato le visite della vigilia e sarà in stella alla sua Honda con l’obiettivo di ottenere un piazzamento importante. Dani Pedrosa ha così commentato: ...

MotoGp Usa - Pedrosa può gareggiare : AUSTIN - Dani Pedrosa prenderà parte al Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin, a nemmeno una settimana di distanza dall'operazione al polso destro. Dopo essere stato visitato giovedì dai ...

MotoGp - Mercato 2019 : Suzuki a caccia di uno tra Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Andrea Iannone potrebbe salutare : Il Mercato piloti della MotoGP non si ferma mai. I nomi caldi sono diversi e in cima alla lista c’è senz’altro quello di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo non ha ancora ottenuto i risultati attesi in Ducati ed è per forza di cose sotto esame. A Borgo Panigale hanno già affermato di volerlo confermare, ma nel frattempo la crescita di Andrea Dovizioso ha certamente cambiato gli equilibri all’interno del box. Ducati non è infatti più in ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Proverò a correre ad Austin» : ROMA - Non c'è ancora l'ufficialità, ma con tutta probabilità Dani Pedrosa sarà al via del Gp delle Americhe domenica ad Austin. Lo spagnolo aveva subito la frattura del polso nella caduta al primo ...

MotoGp : Pedrosa in pista con Marquez ad Austin : Dopo l’intervento al polso destro di una settimana fa, Dani Pedrosa ha iniziato la riabilitazione e, anche se ovviamente non è ancora al 100%, scenderà in pista con Marc Marquez nel GP degli USA ad Austin, terzo round del campionato 2018. Marc e Dani vantano record notevoli sui 5,513 km del circuito molto tecnico del […] L'articolo MotoGP: Pedrosa in pista con Marquez ad Austin sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : Daniel Pedrosa proverà a correre ad Austin : Non si può dire che a Daniel Pedrosa il coraggio faccia difetto. Finito sotto i ferri per ridurre la frattura al polso destro presso l’ospedale Universitari Dexeus di Barcellona, in conseguenza della caduta nel corso del GP d’Argentina in MotoGP (a seguito del contatto in gara con Johann Zarco), lo spagnolo ha deciso: si va ad Austin (Stati Uniti) per prendere parte alla terza gara iridata anche se ovviamente le condizioni non ...

MotoGp 2018 - Daniel Pedrosa : «Io non ho più paura» : «Sono diventato una persona fissata con l’imparare. Imparare mi fa sentire fresco, mi dà entusiasmo e la sensazione di usare il mio tempo in modo significativo. In passato mi importava solo delle corse: crescere è iniziare ad aprire le finestre». Che cosa ha visto, fuori dalle “finestre”? «Un esempio è come ho imparato a trattare il corpo. Prima il mio funzionamento era: la mente dà gli ordini, il corpo obbedisce. Poi, dopo tanti incidenti e ...

MotoGp Pedrosa - botto fatale : si opera al polso : Epilogo amaro del week end argentino per Dani Pedrosa: lo spagnolo, caduto in avvio dopo un contatto con il francese Johann Zarco, si è infortunato alla mano destra urtando violentemente sull'asfalto ...

MotoGp Honda - Pedrosa operato al polso : ROMA - Ulteriore tegola per Dani Pedrosa dopo la caduta subita a Termas De Rio Hondo in seguito al duello al primo giro con Johann Zarco. Il pilota catalano dopo gli esami a cui si è sottoposto alla ...