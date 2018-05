MotoGp | Ktm e Tech 3 già all' opera in vista della prossima stagione | doppio annuncio

MotoGp Diretta Gp Spagna 2018/ Streaming video SKY qualifiche live : Zarco in KTM dal 2019 : Diretta MotoGp: qualifiche e prove libere FP3 e FP4 live GP Spagna 2018 a Jerez, oggi sabato 5 maggio. La cronaca e i tempi delle sessioni in programma.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:16:00 GMT)

MotoGp - Gp Jerez FP1 : Dovizioso sorprende Marquez - KTM strepitosa : MotoGP Gp Jerez Prove Libere 1 Splende il sole sul circuito di Jerez de la Frontera, da ieri intitolato alla memoria di Angel Nieto, 12+1 volte campione del mondo, scomparso all'età di 70 anni ad Ibiza lo scorso 3 agosto, dopo un incidente con il Quad. I piloti della classe MotoGP sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere con 18.2° nell'...

MotoGp - Zarco - c'è la firma con KTM : I'm very happy to ride this KTM, which we have the same ambitions : Ready to race ! @Michelin_Sport pic.twitter.com/H5j0b6c4Zp - Johann Zarco , @JohannZarco1, 3 maggio 2018 UFFICIALITÀ ' La mia ...

MotoGp : Johann Zarco firma un contratto biennale con KTM. L’annuncio del pilota francese su Facebook : Mancava solo l’ufficialità ed oggi, attraverso un annuncio “social”, è arrivata: Johann Zarco, pilota francese del Mondiale di MotoGP, ha firmato un contratto biennale con KTM (fino al 2020). Lo ha reso noto lo stesso centauro transalpino, attualmente militante nel Team Yamaha Tech3, attraverso la propria pagina Facebook. La scelta del due volte campione del mondo della Moto2 è ricaduta sulla casa austriaca, a quanto pare, ...

MotoGp - Pol Espargaró ha rinnovato con KTM fino al 2020 : ROMA - In attesa di vedere se Johann Zarco potrà essere un pilota ufficiale KTM, la casa austriaca ha rinnovato il contratto con Pol Espargaró per altri due anni. Raggiante al momento della firma il ...

MotoGp - Ufficiale - Pol Espargarò continuerà con KTM : Il campione del mondo della Moto2 del 2013, è stato uno dei primi piloti chiamati per il progetto della casa austriaca e dopo due anni, la KTM conferma ancora una volta la volontà di proseguire con ...

MotoGp - il futuro di Johann Zarco : dal 2019 in sella a una KTM? : Il pilota francese avrebbe deciso di lasciare la Yamaha Tech3 per passare alla Casa austriaca, preferendola dunque alla Honda del campione del mondo Marc Marquez, vincitore del GP delle Americhe. In ...

MotoGp - Johann Zarco vicino alla firma con KTM per due anni : Johann Zarco ha scelto dove correrà per le prossime due stagioni. L’indiscrezione che trapela dal paddock dopo il weekend di Austin è che il francese sia molto vicino alla firma con KTM, con cui siglerà un accordo biennale fino al 2020. L’attuale pilota del team Yamaha Tech 3 è uno dei nomi più ambiti della MotoGP, soprattutto dopo l’ottimo finale della scorsa stagione, confermato dal positivo inizio dell’attuale ...

MotoGp : Zarco ha scelto - niente Honda. Sarà KTM per due anni : niente Honda. Johann Zarco ha scelto e ieri mattina, prima della gara, ha comunicato alla KTM di avere accettato la loro offerta per il 2019 e 2020. Una scelta non facile e parecchio pensata, da parte ...

MotoGp 2018 - KTM pronta per un podio? : Nel 2017 abbiamo iniziato a gareggiare in MotoGP scoprendo piccoli pezzi che ci mancavano, piccoli dettagli ma che fanno tutta la differenza del mondo. Abbiamo fatto dei buoni passi sul motore e ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Honda e Ducati partono alla pari - Yamaha un passo indietro. Suzuki e Ktm in forte crescita : Mancano poche ore ed il tracciato di Losail darà il via ufficiale alla stagione 2018 della MotoGP. Dopo mesi di attesa, tante parole, e numerosi chilometri di test, è già tempo di fare le prime previsioni. Quali saranno le moto da battere? Chi sarà di rincorsa? Chi in difficoltà? Proviamo un po’ a fare le carte a questo nuovo campionato che sta per incominciare. Nella prima fila della griglia di partenza virtuale non possiamo non mettere ...

MotoGp Ktm : presentate le nuove moto : ROMA - Nell'Hanger 7 di Salisburgo, tra auto di Formula 1, aeroplani, elicotteri, e una mostra sui successi della Red Bull, KTM ha presentato ufficialmente le sue scommesse per il 2018 per le tre ...

MotoGp Ktm : svelate le nuove livree : TORINO KTM ha presentato ufficialmente a Salisburgo le nuove moto per le tre categorie, pronte a scendere in pista nella nuova stagione. Presenti tutti i piloti della scuderia, da Espargaró e Smith, ...

MotoGp - è ufficiale : KTM e Tech3 insieme dal 2019 : "Siamo molto felici di unire le nostre forze a Tech 3 in MotoGP nel 2019": con queste parole Pit Beirer, direttore KTM Motorsport, conferma ufficialmente le voci sull'unione in MotoGP tra Ktm e Tech3, ...